香港《明报》：安倍道歉未见真诚 日仍回避侵略罪行

（12月29日社评）

韩国与日本就解决＂慰安妇＂争议达成共识，去除了韩日关系的重大障碍。不过，此事之解决，并不等于日本对侵略历史改变错误态度、对受害者和受害国予以真诚道歉，实际上只是安倍晋三政府在美国压力下的权谋操作，藉此强固美日韩军事同盟，配合美国的亚太战略部署，筹谋从中攫取利益。可以这样说：安倍政府一改日本过去50年立场，从政府层面承担对韩国＂慰安妇＂的责任和变相赔偿，只是在无法回避之下，利用此事换取日本的国家利益而已。

韩国和日本于1965年两国关系正常化，就＂慰安妇＂问题，日方立场是当年签署的《韩日请求权协定》已经解决，日本完成了法律责任，只会从人道主义角度考虑抚慰受害者。现在日本与韩国达成的共识，日方表示日军给衆多女性名誉与尊严带来重创的问题，＂日本政府对此深感责任重大＂，此乃日本从政府层面承担对＂慰安妇＂的责任；安倍晋三以日本内阁总理大臣名义＂向身心受到重创的慰安妇受害人表示诚挚道歉和反省＂，这是安倍＂打倒2014年的我＂，回到22年前河野洋平谈话的轨道。

去年，安倍政府声称当年＂河野谈话＂的内容和措辞，受到韩国政府插手干预，试图弱化＂河野谈话＂体现的官方立场，韩国朝野因而愤怒，导致韩日关系跌至冰点，现在安倍对＂慰安妇＂受害人表示＂诚挚道歉和反省＂，就是当年河野洋平的措辞。可见安倍在美国的压力下被迫调整立场。另外，日后支援韩国＂慰安妇＂的基金，虽然由韩国政府筹组，日本则从财政预算拨款10亿日圆给这个基金。因此，从日本政府对＂慰安妇＂承担责任的表述，安倍回到＂河野谈话＂的轨道，然后是日本以公帑援助＂慰安妇＂，虽然与韩国一直争取的法律责任和国家赔偿仍有差距，但是日本以国家和首相的名义处理此事，规格已经很高，因此，总的而言，安倍政府调整了立场，就解决＂慰安妇＂问题向韩国让步。

去月，安倍晋三与韩国总统朴槿惠在首尔举行首次正式会谈时，因为＂慰安妇＂问题分歧，使会谈出现没有共同声明、没有共同记者会、没有共进午餐的尴尬景况；约一个月之后，两国在这个历史争议问题达成终极解决，与美国对两国、特别是对日本施加了压力有关。日本传媒报导，美国在枱底下强烈要求两国政府就＂慰安妇＂问题做一个了结，因为日韩同为美国的同盟国，若关系持续恶化，将降低美国在东北亚地区主导安全保障的遏止力，云云。另外，日本不敢拂逆美国，乾脆顺水推舟，争取与韩国白纸黑字彻底解决＂慰安妇＂问题，并寻求＂国际见证人＂，期待美国扮演这个角色。据日本传媒透露，明年3月底日韩峰会安排在华盛顿举行，届时美国总统奥巴马会加入安倍晋三与朴槿惠的会谈，作为见证日韩就＂慰安妇＂争议和解。

由此可见，韩国＂慰安妇＂问题之解决，背后是美国发功，对两国特别是对日本施压的结果，严格而言，日本有被迫的成分，而在韩日即将达成共识之际，日本传媒做的民意调查，结果显示大多数日本国民认为毋须向韩国让步。＂慰安妇＂实质就是性奴隶，当年包括韩国、中国大陆、东南亚各国以至台湾，约20万名妇女被强征供日军蹂躏，她们的遭遇悲惨，尊严扫地，生理心理受到的创伤不足为外人道，日本民衆认为毋须让步的认知，实际上就是这些年以来，日本不肯如实教育国民、模糊日本当年侵略犯下的种种罪行的结果。

当年日本强征的＂慰安妇＂，以韩国最多，约1万人，现在仅存46人；其他中国大陆、台湾、印尼、菲律宾等国家和地区都有，台湾约有2000人，目前在世仅4人，她们都求偿无门。若日本对＂慰安妇＂问题真个全面反省，需要抚慰的不仅是韩国＂慰安妇＂，而是曾经被日军蹂躏的性奴隶，只是安倍政府不循此途，说明日本今次与韩国达成共识，并非对＂慰安妇＂真诚忏悔，而是美国不容许美日韩军事同盟出现裂缝的结果；日本的取态，更加不能解读为对扭曲当年发动的侵略战争，有主动纠正之意。

日本与韩国达成的共识，包括只要日本认真落实，日后两国＂在包括联合国在内的国际舞台就慰安妇问题克制相互谴责与批评＂，意即此事在两国关系画上休止符，若日后韩国再提起，就是违反共识。日本虽然顺应美国的要求，但是顺势操作，回归＂河野谈话＂和花一点钱，就把＂慰安妇＂史实从此抹去，掩埋了一段日本羞耻的历史。由此可见，日本仍然千方百计回避侵略恶行罪责，到避无可避时，不忘操作湮灭史实，这就是今次日本解决韩国＂慰安妇＂问题的真实写照--虚情假意。 （完）