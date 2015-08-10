《明报》：村山富巿谈话精神 日本政府必须贯彻

（8月10日社评）

《明报》今天报导了日本前首相村山富巿的访问，这位耄耋的政治家，对来自香港的记者，再次谈到日本对侵略战争的应有态度。村山富巿于1990年代中叶执政，1995年二战结束50周年，他以在任首相身分发表被称为「村山谈话」对历史问题的讲话。

村山富巿在该次讲话中，明确指出日本对殖民统治及侵略表示深刻反省与由衷歉意。这是日本战后半世纪以来，作为日本政府首长的首相，对殖民统治及侵略战争最真诚致歉。「村山谈话」获得亚洲国家好评，认为有助日本走上真正和平之路，包括中国与韩国在内的国家则期许「村山谈话」的精神，成为以后日本政府对待历史的原则和立场。

「村山谈话」态度诚恳,广获亚洲国家好评

不过，安倍晋三第二次上台拜相之后，日本转向另一个极端的势头明显，整军修宪动作多多，尤其近期全力推动新安保法案之举，安倍政府无视亚洲各国尤其是中国与韩国的屡次警告，并且煽风点火，挑拨亚洲一些国家与中国的关系。

中国政府虽然批评日本众议院通过新安保法案，但安倍政府未见有所收敛，上周的广岛原爆纪念日，安倍晋三在讲话当中，除了悼念死难者及致力「无核世界」，未有如以往首相般强调「非核三原则」，引起了人们的关切。「非核三原则」于1960年代由时任首相佐藤荣作提出，即「不拥有、不制造、不运进日本」，其后由国会通过成为国策。1994年广岛原爆纪念和平仪式开始以来，历任参加仪式的首相，不分党派皆对此一再明言。

虽然安倍晋三在其后的长崎原爆纪念重申「非核三原则」，可是为何在广岛不予提出，不免令人狐疑。 事实上，广岛原爆70周年前一天，日本防卫相中谷元在国会表示，法律上没有排除自卫队为他国军队提供「后方支援」时是否可能运送核武；中谷元讲话翌日，安倍晋三在广岛对「非核三原则」一字不提。到底如今日本当局对「非核三原则」的真正态度如何，为何先是不提之后再提，令人充满悬念。

日本的一举一动，令曾被其殖民统治及侵略的邻国不安，这是由于日本战后仍未见真诚致歉。尤其是自民党政府，一再拖拉推搪，与另一发动二战国家德国相比是天渊之别。德国战后历任政府言行，被世人确认为真心反省衷心道歉，其中尤以西德总理勃兰特1970年12月7日到访波兰华沙犹太死难者纪念碑前下跪最具象征意义。

除此之外，德国的反省二战教育普及全国，政府至今仍对二战期间受纳粹劳役的各国人民赔偿致歉。近年，美国敦促德国在北约扮演更重要军事角色，德国再三坚拒，客观上向世界说明，今天的德国真的做到发自内心的「觉今是而昨非」。

安倍晋三将于本周发表有关战后70年讲话，日本传媒报导，根据智囊组织提交的报告，安倍晋三可能只提「侵略」及「反省」，而不会像「村山谈话」那样明确表示由衷道歉。事实是否如此，须待安倍晋三当日发表讲话才能确认，然而从种种迹象看来，不提致歉的这一可能性确实存在。

1980年代担任首相的中曾根康弘，上周在日本媒体撰文表示，「日本过去发动的是一场侵略战争，也是一场错误的战争」，呼吁如果日本不否定这场战争，就不可能获得亚洲人民的信任。中曾根康弘1980年代提出「战后政治总决算」，被认为是日本右翼思潮抬头的象征，如今他说出这番话，态度无疑较前积极得多，但未见道歉姿态，与「村山谈话」仍有距离。

中曾根康弘今年97岁，是自民党硕果仅存的精神领袖，辈分极高，1982年初度拜相，安倍晋三的父亲安倍晋太郎就是其内阁的外相。因此，中曾根康弘在日本媒体的文章，可被视为自民党内部的其中一种主流态度。若是如此，期待安倍晋三在本周的讲话追随「村山谈话」的机会因而大减。

反省侵略衷心致歉,始可达至真正和平

「村山谈话」是各国对日本政府就战争态度的期许原则，安倍晋三以及日本政府必须追随「村山谈话」的精神，承认及反省侵略，对此表示衷心致歉，始可从历史当中走出新生，亚洲各国才能真正享受和平岁月，共同发展。倘若安倍晋三不走和平主义大路而偏要走整军歪路，那就不能怪亚洲各国从此远离日本。

去年北京亚太经合组织（APEC）峰会习近平与安倍晋三短暂会面后，中国政府对日本的态度似有调整，可是如今安倍晋三的变本加厉取态则是当头一盆冷水，因此外长王毅上周对「安倍访华」之说表示「没有听过」，显示北京对安倍晋三的二战结束讲话不存巨大寄望。对于日本，中国当局必须腰板挺直，始能对得起在日本侵华中死伤的3500万同胞。

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