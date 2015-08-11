香港《文汇报》：日本理当深切反省真诚道歉

（8月11日社评）

日本媒体报导，首相安倍晋三将在8月14日发表战后70周年的谈话中，明确使用＂道歉＂和＂侵略＂等字眼。事实上，安倍对是否＂道歉＂态度反覆，面对国内外强大舆论压力，＂安倍谈话＂才选择加入＂道歉＂、＂侵略＂等内容。日本的侵略罪行给亚洲各国造成深重灾难，＂安倍谈话＂理应深切反省，真诚＂道歉＂、＂谢罪＂，并放弃摆脱和平宪法的图谋，才能实现与亚洲各国的友好与和解。

此前，安倍被指对战后70周年谈话明确加入＂道歉＂等字眼持消极态度。安倍曾透露＂安倍谈话＂，将有别于战后50周年的＂村山谈话＂，＂不会原封不动地继承这一谈话＂。＂村山谈话＂是战后日本官方就历史问题发表的正式谈话，时任首相村山富市对日本的殖民统治和侵略历史，表示深刻反省和由衷歉意，对改善日本与周边各国关系发挥了重要作用。＂安倍谈话＂有意不继承＂村山谈话＂，只＂反省＂，不＂道歉＂，引起各方的强烈批评。

日本主流媒体纷纷敦促＂安倍谈话＂要明确写入＂侵略＂、＂道歉＂等关键词。《读卖新闻》社论指，＂安倍谈话＂应对日本过去的战争行为表示反省和道歉。《朝日新闻》社论指出，安倍应用具体语言明确＂继承＂历届内阁立场。《东京新闻》的社论更指，如果＂安倍谈话＂不写入历史认识的根本，不如放弃发表谈话。中国的媒体评论指出，＂安倍谈话＂不道歉就是拒绝反省。韩国执政党首席发言人强调，若安倍在战后70周年谈话中没有就侵略历史谢罪，日本将失去国际社会信任，辜负国际社会期待。

与此同时，安倍内阁强推安保法案，引起国内民众的反对和反感。最新公布的民调显示，安倍内阁的支持率已经跌至32%，是安倍2012年出任首相以来的最低支持率。面对国内外压力，安倍调整谈话内容，写入＂道歉＂等字眼，明显是不希望在安保法案以外再起争论，并为9月份访华铺路，作出改善两国关系的姿态，以促成中日首脑会谈。

对于安倍政府，人们除了＂听其言＂，更要＂观其行＂。近期，安倍政府在推行旨在修改和平宪法、解禁集体自卫权的所谓＂积极和平主义＂道路上越走越远，＂军国主义＂死灰复燃的迹象日趋明显，引起世人警惕。日本发动战争，祸害邻国及世界人民，自己也深受其害。包括日本人民在内的全世界所有爱好和平的人士，都要强烈抵制反对安倍政府修宪突破和平宪法的约束，防止战火再起，遗祸人间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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