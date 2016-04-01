香港《星岛日报》：正视历史 日不能虚应故事

（4月1日社评）

日本文部省最新审批的一批高中教科书，部分增加了指钓鱼台和独岛是日本固有领土的内容，引起南韩传召日本公使抗议，中国外交部重申日本要正视历史。中日韩关系年来有所改善，停了三年半的三国峰会亦重新举行，但是各方在历史及领土方面的纠纷未能解决，合作前路仍然极为崎岖。

日本首相安倍晋三上场后，发生多宗试图为日本二战及殖民年代罪行文过饰非的事件，引起中韩强烈反应，中日及韩日关系一度跌至冰点，安倍积极参与美国牵制中国的战略部署，令中日关系雪上加霜，其间中韩关系则日益密切，经贸往来飞跃增长，还签订了自由贸易协议，日本经济则在安倍发出「三支箭」后仍然走不出困局。安倍不得不作出妥协，减少刺激中韩的举动，并且在美国施压下，去年十二月与南韩就慰安妇问题达成协议。

中国国家主席习近平上任至今都未访问过日本，在国际场合与安倍碰头也只是礼貌性质见面，安倍甚至要用上「走廊外交」。最近一年中日争议逐渐降温，大家作出「冷处理」，紧张关系得以稍为纾缓，终于在去年十一月，中日韩三方高峰会议在南韩重启，三方同意全面恢复合作，中日亦重启经济高层对话和外长互访，同意力争早日重启东海油气共同开发的磋商。总理李克强亦预定在今年访日，出席新一轮三方峰会。

在中日韩关系比较紧密的年代，三方交流发挥到互惠互利之效，并且打算设立中日韩自由贸易区，这东亚三大经济体占全球经济总量五分一，占亚洲经济总量更达七成，如果打破藩篱，充分合作，互补长短，可以产生非常大的经济效益。

尤其是当今日本经济不振，中国经济增长亦逐步进入放缓的「新常态」，加强合作对双方都有利，政治上则减轻东海冲突风险，并且可以加强对付北韩发展核武威胁，稳定东北亚地区局势。

不过，安倍始终是日本政坛右翼势力的一分子，作出的妥协始终予人不情不愿的感觉，日本政坛亦每隔一段时间就搞出一些令中韩不满的小动作。李克强日前在中外记者会上，就形容中日关系「虽然有改善的势头，但是还不巩固，还比较脆弱」。

今次的教科书事件继续是日本未尽全力纠正历史观的产物。这是日本政府两年前发表新「学习指导要领」后首批高中教科书，部分书商增加了南京大屠杀和慰安妇等内容，不过，对于南京大屠杀的死亡人数，日本政府以「没有主流观点」为理由，只批准教科书用上「大量」一词，令学生难以了解被屠杀的死难者数以十万计。

至于钓鱼台和独岛的主权问题，中日韩向有争议，部分教科书明列这些地方是日本固有领土，自然招来中韩不满，尽管南韩反应强烈，中国比较克制，两国都对日本能否正视历史投下不信任票。

安倍是否参拜靖国神社，是象征性的，领土问题和教科书内容，却是实实在在的，不容虚应故事。李克强表明不愿意看到中日关系走回头路，希望日本做到言行一致。要是日本继续做些表面工夫，走一步退一步，为中日韩关系投下阴影，对三方都是令人可惜的损失。