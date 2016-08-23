香港《经济日报》：日本展动漫软实力 对中国启示

（8月23日社评）

日本是下届奥运主办国，昨在里约奥运闭幕礼上以包括动漫等日本特色，大展软实力。中国动漫处起步期，难与之较劲，惟如何向国际讲好本身故事如中国梦，却有可借镜深思之处。

日本东京将于2020年举办下届奥运，其首相安倍晋三昨在今届奥运闭幕礼上化身＂超级马里奥＂，在＂足球小将＂、＂Hello Kitty＂等出场后，经＂多啦A梦＂的协助，由东京＂直穿＂地球在里约现场现身。此当然是日本精心设计，要藉日本的动漫电玩人物，拉近人心，展示软实力，提高世人对下届东京奥运的期望。

日本动漫已是年产值达2,400亿日圆的庞大产业，更赚取大量外滙，近期全球热玩的手机游戏Pokémon GO，正是源自其动画＂宠物小精灵＂。惟动漫对于日本，并不止于创造经济产值。动漫亦是软行销与外交工具，能以吸引以至潜移默化的方式，向外传达、讲好本身的故事，传播一地的历史、文化与价值观，从而争取认同与友谊。正因如此，日本早于2006年提出开展以动漫作为代表的大众文化外交，安倍亦早于2007年首次出任首相期间，在国会施政方针演说中表示，要强化漫画等领域的竞争力，向世界传播日本的优良特色。

当然，要真正说到动漫等文化产业的老大哥，自然是美国，其＂超人＂、＂蝙蝠侠＂、＂Iron Man＂等在全球脍炙人口，＂米奇老鼠＂与＂冰雪奇缘＂中的Elsa公主等迪士尼人物，是世界各地不少儿童以至成人的心爱，个中亦将美国文化与价值观，如个人主义、英雄主义、世界警察等，渗透全球。

动漫有如此政经价值与影响力，中国亦不怠慢，于2006年的十一五文化发展规划纲要中，把数码内容与动漫产业列为文化产业的九大门类之一，并大力发展。经过十年努力，有了如＂喜羊羊＂的佳绩。

惟中国动漫始终起步较迟，仍处初期发展阶段，而创作的土壤亦与美、日等有较大差别，故要发展为强大的软实力，要能藉之有效向外推广中国文化与价值，相信仍要相当长时间的深耕以至改革。但日本于昨天奥运闭幕礼的表现仍值北京深思，就是既然动漫等软实力本钱未如日本丰厚下，那中国如何避免硬推，而是用软手段向外讲好中国故事，如在纽约登广告硬销中国在南海的立场与理据，便明显难令美国人听得入耳，恐徒劳无功。发展软实力、讲好中国故事，是中国崛起必须修好的一课。 （完）