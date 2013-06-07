《信报》：日股狂泻冲击 摇撼安倍政策

(6月7日社评)

亚太股市昨天全面下挫，日股波动尤其激烈，反映安倍政府刺激经济的政策成效受到愈来愈多质疑。

安倍前天公布刺激经济成长的长期方案，发出所谓安倍经济学「第三支箭」，但政策缺乏新意。从上月下旬迄今，日股跌幅逼近20%；期间，10年期国债孳息率亦大幅飙升，暴露出安倍经济学「猛药」的副作用。自安倍决定以激烈财政及货币手段推高通胀预期后，日股已不断「贴现」未来的政策效果，日经指数从低位涨幅逾70%，由今年初起计亦上升了逾40%，市价盈利率高达27倍。

从基本因素观察，日本第一季国内生产总值（GDP）季率增长0.9%，看来走出了进一步衰退的泥潭。然而，当前的弱势复苏，实在也不足以支撑股市高达27倍的市盈率。

但是，安倍射出被视为「第三支箭」的结构性改革，雷声大雨点小，很多根本性的结构问题避重就轻。货币政策通过资产价格传导机制刺激经济，迄今未能发挥出「托宾Q效应」。

据日媒透露，安倍政府考虑改变该国养老基金的投资策略，鼓动基金把所持逾两万亿美元资金，由国债市场转向风险资产市场，以摆脱通缩；增加有利可图的投资机会，以刺激经济，但此举在巨额公共债务羁绊下，无可否认也是进行一场政策赌博。

如今安倍孤注一掷，但照刚公布的「第三支箭」内容来看，明显未能撕破多重结构性桎梏，继续拖着复苏前进的后腿。形势发展至今，日股持续大跌，虽未足以对安倍经济学走向失败草率下结论，但市场对安倍刺激政策成效的质疑蔓延，损害市场信心，成为安倍经济学的一个致命弱点。

注：以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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