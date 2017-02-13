香港《经济日报》：中美日回归正常 北韩搞局添乱

（2月13日社评）

美国总统特朗普上台以来，中美和美日关系绷紧，但上周中美元首一通电话和美日峰会后，中美日关系缓和之际，北韩却射导弹搞局，令人担心这为中美日关系正常化增添变数。

特朗普上台后，不按常理出招，扬言中国不改变贸易政策，可能放弃一中政策，又签署行政命令，退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），予人美国要淡出亚洲；又说北约过时，令全球人心惶惶，不禁生出疑惑，究竟特朗普是否想把既定世界秩序推倒重来？

过去一周的戏剧性发展，尤其是特朗普态度大逆转，主动致电国家主席习近平，公开尊重「一个中国」政策，之后他会晤到访的日本首相安倍晋三，在收到日本的1,500亿美元投资「大礼」，过去笼罩着中美和美日关系的乌云，像太阳出来了一扫而空，中美日关系像回到从前一样。

特朗普重回美国既定外交路线，当然跟他错把商场谈判，不按常理出牌，扰乱对手心志来谋取大利的那套搬到外交，在不撞南墙不回头有关。他这招最初收到奇效，杀得多国措手不及，摸不透他的底蕴，至少安倍就担心他淡出亚洲和迫日圆升值，主动以1,500亿美元投资美国基建的「朝贡外交」奉承取悦，为美国经济带来好处；而他在峰会上却绝口不提圆汇，只重申美国会帮日本协防，美日安保条约适用钓鱼台的承诺。

可是他这套却不能应用在中国身上，他自诩拿一中政策作谈判筹码，迫中国在贸易和人民币汇价上让步，却不知一中原则是中美关系基石，把原则当作谈判筹码，无异于跟中国断交。美国在贸易、南海、全球暖化、北韩核问题上，须与中国合作，特朗普发现玩火玩出祸。

特朗普不费分毫，只重申美国过往对日的承诺，赢得丰厚好处；反观对上中国却受挫，被迫要认低威，予人他是纸老虎之感。北韩认同这感觉，昨天试射导弹，展示北韩军事实力，并对向日韩提供核保护免受北韩核威胁的美国掴了巴掌。北韩突然搞局，似是看穿特朗普讲一套，做一套，像伊朗早前试射导弹，特朗普只是谴责和研究新制裁，没有甚么撒手锏。但北韩此举肯定为刚回归正常的中美日关系添变数，让特朗普振振有词向习施压，迫北韩放弃核武，日本或趁机寻求美国允许日修宪扩军，令中美之间将进行一场新博弈。（完）