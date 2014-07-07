《信报》：中韩走近日韩疏远 东亚秩序变局隐现

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月7日社评）
国家主席习近平结束访问南韩之行，两国元首达成共识，今年内完成中韩自贸区协定〈FTA〉谈判，双方坚持实现朝鲜半岛无核化，对日本右倾化作出了露骨批判。可以看到，中韩趋向深化经贸合作、在政治上提升高层间互信、在东亚地区安全问题上加强战略默契，两国关系进一步走近，隐隐然削弱了美日韩同盟的黏合力量；而双方在当前地区权力结构变化之中亦明显得到增益，可以扩大各自在地区的战略发展空间。
去年六月，南韩总统朴槿惠打破过往惯例，就任后外访绕过日本，优先访华，今次习近平回访也同样打破惯例，不先访北韩，而且更有逾二百名商界巨头随行，包括网络巨擘阿里巴巴主席马云，可见两国都以「异常」行动为增进两国间的互信做足了工夫。
当习近平访南韩之际，日相安倍晋三几乎同步宣布，将放宽对北韩的部分制裁。事缘北韩同意重新调查当年绑架日本人的生存者名单，日本乘势打破与北韩关系的僵局，企图攫取更多可以遏制中国的战略资源，战略动机呼之欲出。
如今朴槿惠加强与中国在经贸以至安全领域的合作，突显了南韩积极开拓外交和战略主动权的谋略，此举与中国设法反制日美的遏制，衍生出共同的利益。可以说，当前形势的变化，中、日与南北韩四国之间合作与对抗的互动，各自进行了或显或隐的战略调整，其结果将为东亚地区秩序重组带来一个新变局。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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