《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温

（5月4日社评）

继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。

就在朝鲜半岛战云密布之际，美国总统特朗普「语出惊人」，非但于访问中夸奖北韩领袖金正恩聪明过人，还声称在合适情况下愿跟对方一会。特朗普要求韩方承担运作「萨德」系统的十一亿美元开支，本已引致南韩官民极度不满，如今竟公开往「死对头」脸上贴金，在表达与金正恩会晤意愿时且用上「荣幸」一类令人啼笑皆非的字眼，白宫发言人斯派塞虽急不及待作出澄清，指会面云云需要许多条件配合，而眼下这些条件显然都不存在，惟美国总统何等身份，一言既出真假难辨，对山姆大叔于南韩境内部署「萨德」早感不是味儿的当地民众，焉有不怒上加怒之理？

南韩下周二便要举行大选，目前在民调中遥遥领先的共同民主党总统候选人文在寅接受美国《华盛顿邮报》访问时，狠批美方在未经民主程序、环境评估和公众谘询下部署「萨德」系统，做法仓促且不恰当，并扬言一旦当选，将全力在朝鲜半岛问题上替南韩取回主导权，不会继续任由中美「说了算」。言下之意，美国趁南韩政治真空期快刀斩乱麻，意图生米煮成熟饭，置南韩民意于不顾。沿此路进，文在寅若如民调所示顺利当选总统，关于「萨德」的安排或会出现变数。

早在朝鲜半岛局势急剧升温前，美国于南韩部署导弹防御系统一事已充满争议性，中国以自身安全为理由对此口诛笔伐，并针对南韩企业向该国经济施压，令中韩关系跌至谷底。从南韩连日来爆发反「萨德」示威可见，此系统虽有助加强南韩抗衡北韩核武和导弹威胁的能力，但国内反对声音依然清晰可闻，真正热中于此事的，数来数去只有美国。由此可见，「萨德」在东北亚引发的地缘政治回响，远非山姆大叔声称该系统拥有的强大军事功能所能掩盖。

南韩顺从美国，为后者部署导弹防御系统提供土地，而正在接受审讯的前总统朴槿惠在任期间，南韩不断加强与日本和美国在情报及安全方面的合作。看在北京眼里，美日韩隐隐然有走向建立紧密联盟之势，说三国密谋于东北亚组成性质类似北约的军事实体未免言过其实，惟美国以化解北韩核威胁为藉口在南韩部署「萨德」系统，必然加强北京对美日韩围堵中国的戒心，是以不惜付出中韩关系严重受损的代价，也要循经济手段向南韩还以颜色，全力反对「萨德」在该国落地生根。

从美国的角度看，「萨德」固然是对朝鲜半岛万一爆发全面军事冲突的实质应对，不仅有助加强盟友防卫能力，同时对驻韩美军提供多一层保护。可是，北京的顾虑未必无理，皆因北韩加快发展核武令美国在东北亚扩大导弹防御网络振振有词，美方既可以此作筹码向北京施压，逼中国竭尽全力管好北韩，还能藉这面强而有力的导弹「防御盾」一压中国强化核装备的意欲，北京与首尔关系若因此而倒退，于山姆大叔何坏之有？

外界近期对朝鲜半岛局势的关注点，离不开北韩会否，或何时进行第六次核测试，而平壤一旦坐言起行，美国会不会单方面向北韩动武。然而，在剑拔弩张背后，北韩离拥有足以威胁地区以至全球安全的大杀伤力武器愈来愈近，而以非武力方式解决问题的空间一天比一天小，这令诸如应否在区内部署导弹防御系统一类争议，本身便足以导致无比复杂的东北亚大国关系变得更不稳定。「萨德」只是导火线，纵使南韩新总统上台后能够逆美国之意撤走该系统，恐怕亦改变不了区内热战风险增加、权力均衡重新分布的格局 。