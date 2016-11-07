《信报》：公私不分从政大忌 韩美＂双门＂当头棒喝

（11月7日社评）

从政者必须公私分明，是一句广东俗语谓之＂阿妈系女人＂的话。然而，以南韩＂亲信门＂和美国＂电邮门＂两宗近日轰动全球的事件而论，最不该犯戒的民选领导人和决策高官偏偏最易对公私分明四字掉以轻心。

政客、高官也是人，与平民百姓一样，有自己的感情世界友好闺蜜，亦有个人认为最＂恰当＂的处理公事模式。可是，从政者跟老百姓的最大分别在于，此辈所作的每个决定皆足以影响公众利益；容许私人感情介入公共决策，又或任由个人属意的工作方式过度偏离惯性程序，当事人纵使绝无违规乱纪之意，但潜伏于公私不分背后的管治危机一发往往不可收拾。

＂亲信门＂爆发后，南韩总统朴槿惠一再为＂过分信任密友＂崔顺实含泪致歉，但对平息民愤全无帮助；美国民主党总统候选人希拉莉原先气势如虹，但联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）为电邮风波＂翻案＂的决定，令看似一只脚已踏进白宫的克林顿夫人支持率一度急速滑落，给对手特朗普追回不少失地。然而，最新公布的民调结果显示，希拉莉领先优势再度扩大，其中《华盛顿邮报》--ABC民调反映希拉莉支持率为百分之四十八，领先特朗普多达五个百分点。另一边厢，美国有线新闻网络（CNN）则预测，希拉莉已稳夺268张选举人票，离当选所需的270票仅差两票。

不管美国大选结果如何，韩美＂双门＂（＂亲信门＂、＂电邮门＂）足以说明，从政者一旦卷入丑闻，欲挽回民望不能单凭自问清白，必须确保诚信没有任何被质疑的空间。本港前财政司司长梁锦松当年被发现在宣读《财政预算案》前＂偷步＂买车，大多数论者经分析和辩证后都得出梁锦松事出无心、情有可原的结论，但其财经事务最高决策人的身份，以及买车风波涉及的潜在利益冲突，令梁氏初入官场缺乏经验因而敏感度不足，无法成为他不必为处事失当问责下台的理由。

政客、高官在公私事务上没有粗疏大意的余地，只要稍有差池，诚信马上受到质疑，＂问心无愧＂于事无补。梁锦松＂偷步买车＂、朴槿惠＂闺蜜干政＂、希拉莉＂电邮风波＂，风马牛不相及无法比较，但这三宗性质迥异的事件却有一个共通点︰从政者最输不起的就是诚信。沿此路进，公私不分乃从政大忌，虽放诸四海而皆准，惟实践起来绝非＂阿妈系女人＂那么简单。

＂电邮门＂是否足以左右美国选民投票意向，一天之后自有分晓。在全球屏息等候大选结果之际，英美两份以严肃政经评论见着的刊物《经济学人》和《大西洋月刊》，在最新一期不约而同力撑希拉莉；克林顿夫人更是《大西洋月刊》创刊159年来仅有三位获其公开表态支持的美国总统候选人之一（另外两人为林肯〔1860年〕和詹森〔1964年〕）。

报章杂志因应自身立场对政治人物或褒或贬，乃拥有言论自由的社会应有之象；两份历史悠久且读者以知识分子为主的刊物，在象征民粹抬头与代表建制菁英的候选人之间二择其一，结果如何不问可知。与其说两刊的表态是对克林顿夫人的全面认同，不如说那是对特朗普登上总统宝座合适性的坚决否定。

值得一问的是，假如希拉莉支持率上周被追近可完全归因于电邮风波二度发酵，那么特朗普在FBI局长科米重启调查前民望遥遥堕后，到底因为︰嘴巴失禁侮辱女性的录音曝光；希拉莉＂烂斗烂＂非但不吃亏，反在三场电视辩论第一战即逼得对手阵脚大乱，形势在余下两战并未改观；还是经过一轮扰攘后，美国人终归稳阵至上安全第一，拒绝把国家和个人福祉付托给言行乖张、离经叛道的＂政治狂人＂？

最新民意调查再度显示希拉莉＂胜券在握＂，但受过2014年苏格兰独立公投和今年英国脱欧公投的教训，谁都学晓不能过分信赖民调。万一白宫新主是男非女，我们最有兴趣知道的是，史家日后为这场改变世界的选战盖棺定论时，究竟会为希拉莉＂公私不分＂赔上诚信而嗟叹，还是为有心人藉电邮风波把一个危险人物送上总统宝座而摇头？（完）