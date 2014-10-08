香港《经济日报》：先彰法治 自由民主路才稳

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
(10月8日社评)
占中行动已逾一周，不少市民虽理解学生争民主之心，惟亦不愿见旷日持久占领窒碍市民生活、商户营商。争取民主、自由，还需法治这块最重要基石；要确保互相尊重的自由，民主路要走得更远，进退必须有度。
占中今天踏入第11天，不少示威者仍聚集在旺角、铜锣湾、金钟等交通主干道，其对民生的影响正不断累积。不少市民虽理解学生争民主的理想，惟亦有人质疑学生长期堵塞道路，不但已构成违法，更影响其他市民正常上班上课、商户正常营商等自由，如有中小企组织昨强调，示威者不应剥夺其他人做生意的权利。
此凸显占领引发的争议，实涉民主、自由、法治孰轻孰重的问题。学生上街争取民主，相信非存心搞乱香港，惟争取民主不应凌驾一切，民主、自由、法治此三大元素不可偏废，但应有理有序构建，才可建立包容合理的社会。
群众运动要成功，必须赢得最多民意支持。学生要争民主，亦要体谅其他市民的自由，否则占领行动无日无之，公众支持势不断流失。毕竟争取民主是持久战，并非只争朝夕，学生应慎思运动的走向，减低对其他市民日常生活的冲击，兼顾法治、自由、民主，有序有理有节行动，香港的民主路才能得好、走得稳、走得远。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。