香港《经济日报》：先彰法治 自由民主路才稳

(10月8日社评)

占中行动已逾一周，不少市民虽理解学生争民主之心，惟亦不愿见旷日持久占领窒碍市民生活、商户营商。争取民主、自由，还需法治这块最重要基石；要确保互相尊重的自由，民主路要走得更远，进退必须有度。

占中今天踏入第11天，不少示威者仍聚集在旺角、铜锣湾、金钟等交通主干道，其对民生的影响正不断累积。不少市民虽理解学生争民主的理想，惟亦有人质疑学生长期堵塞道路，不但已构成违法，更影响其他市民正常上班上课、商户正常营商等自由，如有中小企组织昨强调，示威者不应剥夺其他人做生意的权利。

此凸显占领引发的争议，实涉民主、自由、法治孰轻孰重的问题。学生上街争取民主，相信非存心搞乱香港，惟争取民主不应凌驾一切，民主、自由、法治此三大元素不可偏废，但应有理有序构建，才可建立包容合理的社会。

群众运动要成功，必须赢得最多民意支持。学生要争民主，亦要体谅其他市民的自由，否则占领行动无日无之，公众支持势不断流失。毕竟争取民主是持久战，并非只争朝夕，学生应慎思运动的走向，减低对其他市民日常生活的冲击，兼顾法治、自由、民主，有序有理有节行动，香港的民主路才能得好、走得稳、走得远。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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