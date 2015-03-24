香港《明报》：李光耀创建星洲奇蹟 威权模式非复制灵丹

（3月24日社评）

新加坡建国之父李光耀因病逝世，结束传奇一生。新加坡这片弹丸之地，在独立后成功排除万难稳住阵脚，成为今时今日繁荣法治的国家，李光耀无疑居功至伟，就连很多中国学者以至政府高层，都希望复制其经验。但＂新加坡模式＂在当地能够成功，有着复杂的地缘政治和历史因素，既非任何国家复制得来，更不应盲目照搬。

＂新加坡模式＂明显有其特殊的历史政治背景，只宜视为一个特例，不应视为一套具有普世性和可复制的发展模式。作为一个强邻环伺的小国，新加坡政府可以靠经济实惠和危机感团结国民，但中国无论在地缘政治环境、国情、国力和领土人口规模等方面都与新加坡差天异地，根本不应也不可能硬套照搬＂新加坡模式＂。举例说，虽然习近平高举反腐倡廉，但新加坡的高薪养廉策略，就未必能简单照搬到当前的中国，因为新加坡政府人事规模精简、不重排场，相比下中国的官僚架构就非常臃肿。

经过半世纪的发展，新加坡人民也开始思索国家未来的发展道路，是否应当调整。2011年大选，由李光耀创立的执政人民行动党，虽然继续得以掌握国会绝大多数议席，但得票率只有60%，是数十年来最低，反映人心思变，渴求更多民主。当地贫富悬殊加剧，特别是外来移民的大量引入，也激起民众不满，新加坡政府上月就调整了税收政策，提高对最富裕居民的征税，以便支持在公共医疗和退休保障方面急增的支出。时移世易，当新加坡人也在思考是否需要在政治和经济上有所改变，任何国家地区试图硬套新加坡发展模式的结果，只会是东施效颦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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