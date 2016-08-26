版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 10:39 BJT

长实地产否认公司拟大手放售香港物业的报道 称＂绝无此事＂

路透香港8月26日 - 香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)周五表示，对于有报章指公司有逾50项物业放售的报道失实，于香港发展及投资物业将继续为集团之核心业务。

香港经济日报今天引述地产代理指，坊间流传一份长实地产旗下可供发售项目的清单，估值由数十万元车位，至数百亿港元的全幢商厦，涉及逾50个项目可供发售，涉逾1,180亿港元。

长实地产的新闻稿称，＂此文章报道失实，绝无此事。报道中提及的所谓清单，来源不详，内容欠准，集团重申亦绝无此事。＂

此前本地媒体报道工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银亚洲以348亿港元洽购长实地产所持中环中心物业权益，但其后工银亚洲发出声明予以否认。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐