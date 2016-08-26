长实地产否认公司拟大手放售香港物业的报道 称＂绝无此事＂

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月26日 - 香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)周五表示，对于有报章指公司有逾50项物业放售的报道失实，于香港发展及投资物业将继续为集团之核心业务。
香港经济日报今天引述地产代理指，坊间流传一份长实地产旗下可供发售项目的清单，估值由数十万元车位，至数百亿港元的全幢商厦，涉及逾50个项目可供发售，涉逾1,180亿港元。
长实地产的新闻稿称，＂此文章报道失实，绝无此事。报道中提及的所谓清单，来源不详，内容欠准，集团重申亦绝无此事。＂
此前本地媒体报道工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银亚洲以348亿港元洽购长实地产所持中环中心物业权益，但其后工银亚洲发出声明予以否认。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。