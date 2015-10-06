香港《经济日报》：检控曾荫权 港府更须强化廉政

（10月6日社评）

前特首曾荫权昨被落案控以公职人员行为失当罪，对香港廉洁清誉实属不幸。此案虽彰显就算是特首，亦不可凌驾法律，惟港府还须加强对高官尤其特首操守的规管，力挽廉政形象。

曾荫权在2012年在任期间，被爆涉行为失当，案件拖拉逾三年半，廉署昨终以两项公职人员行为失当罪起诉曾荫权，指他向富商黄楚标洽租其深圳物业，以及向该深圳物业的室内设计师何周礼授勳时，未按规定申报。曾荫权作为首名踏上法庭审判台的前特首，此案后续发展固受公众关注，惟其对香港廉洁声誉，已不幸造成伤害。

因除上述指控外，曾荫权亦曾被指豪花公帑在外访时住总统套房，以至接受富商款待乘坐豪华游艇与私人飞机外游等，律政司昨虽解释没有足够证据就这些问题提出检控，惟此却与外界对高官尤其特首须洁身自爱、比白更白的廉洁期望，有极大落差。

虽然曾荫权被落案起诉，显示法律面前人人平等，哪怕是前特首，一旦涉嫌违法，亦难逃审讯，没有人可凌驾于法律之上。惟若要挽回香港的廉洁形象，港府还须大力加强对高官，尤其特首操守的规管，彰显本港可透过不断完善廉政制度，力保廉洁。

其实要大力强化本港廉政制度，港府实有现成建议可遵。当年曾荫权爆出操守问题后，由终审法院前首席法官李国能牵头的独立委员会，曾就有关问题检讨，并提出多项建议，以加强对政治任命官员、行会成员以至特首潜在利益冲突的规管。

惟有关报告发表已逾三年，当中一些关键建议，仍未推行。如成立一个新的3人独立委员会，由具有崇高社会地位的人士批核特首的利益申报；修订《防止贿赂条例》，将特首纳入此重要的防贪法例的监管范围等。当时仍是候任特首的梁振英，亦表示会认真考虑报告中的各项建议，上任后尽快落实。

港府须以行动，重振香港因曾荫权等事件受损的廉洁声誉，尤其有民调显示，市民对本港廉洁评分，已跌至98年以来的新低。港府正可按委员会的建议，落实对高官包括特首的规管，向市民与国际社会彰示港府有能力，更有决心从制度上完善，做好廉政工作。

曾荫权最终会否被定罪，固受外界高度关注，但对香港更重要的，非仅将涉案高官绳之于法、送上犯人栏，而是能吃堑长智，从高官失职案件中汲取教训，不断强化廉政制度建设，续保香港的廉洁、公正清誉。（完）