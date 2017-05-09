香港《经济日报》：马克龙胜选 真可改革法国？

（5月9日社评）

马克龙击败极右翼领袖马琳勒庞，当选法国总统，缓解欧盟解体危机，欧元先升后掉头回落，反映市场关注马克龙面对重重阻力，能否团结严重分歧的局面，并推行经改。

马克龙当选消息传出后，欧元升至1.1024的半年高位后，即掉头回落，反映投资者获利回吐，开始面对现实，审视马克龙将要面对的政经难题。这些难题是过去几十年累积下来，非一时三刻可解决到，再加上法国近年恐怖袭击浪接浪，这虽是欧洲普遍所面对的问题，但法国是个中典型。

今次总统大选改写法国政治格局，选民利用选票，唾弃近60年来两大主流政党轮流执政局面，表达对两党未能提振经济、失业率长期高企在逾10%的不满，寄望年轻投资银行家出身的马克龙能推行改革，为国家带来新希望。

不过，马克龙推行经改，却面对两大难题。首先，法国实施「半总统制」，总统负责外交和国防事务，大部分行政权力落在总理身上。要有效推行改革，须在下月国会选举取得过半数议席。

虽说选民厌倦了两大党统治，只要这股气氛不变，即使马克龙所属的前进党建立仅一年、没地区桩脚，亦可取得相当成绩；但从总统选举首轮得票率来看，撇除执政社会党，票源被前进党和极左翼政党分薄，首4位政党的得票率约20%，凸显前进党难以取得过半数议席，极有可能要组织联合政府。届时总理或来自其他政党，要实施「共治」，同床异梦，施政难免受掣肘。

其次，经改的最大阻力，主要是来自既得利益者。例如要提高法国竞争力，须改革僵化劳工法，但势必招来工人反对。总统奥朗德去年提出弹性处理每周法定工时35小时、解雇工人程序，激起120万工人上街示威。

上述种种背后所凸显的，正是社会严重撕裂，此亦可见于次轮投票中，25%选民没投票，11.5%人因对马克龙与马琳勒庞都不满而投白票和废票，34%则投给马琳勒庞。马克龙胜选后即表示要团结国民，但谈何容易。

法国人透过选票表达意愿，马克龙亦获得授权施政，营造一片改革新气象，但当要落实改革，主观愿望跟现实环境往往严重落差，尤其是旧势力要扞衞既得利益。这连串问题相信难以跨过，马克龙未来施政未许乐观。（完）