香港《经济日报》：菲国“特朗普”上台 南海局势趋缓

（5月11日社评）

有菲律宾特朗普之称的杜特尔特笃定当选菲国总统，他在选举期间称拟开多边会谈，处理南海纠纷，政客之言虽未必能尽信，惟他上任后料聚焦内政，外交菱角或减，利纾南海紧张。

菲律宾总统大选周一结束，在已点算的九成选票中，杜特尔特大幅领先现任总统阿基诺三世支持的罗哈斯，笃定当选菲国总统。最惹国际社会关注的，是被视为政治狂人的杜特尔特，上任后会采取何种外交策略，如何处理中菲在南海争议此烫手山芋。

外界曾憧憬，杜特尔特上台后，或有利中菲关系。皆因杜特尔特在竞选期间，坦言菲律宾与中国就南海争议开战是自寻死路，更倡议透过中、美、日、菲多边会谈，处理南海纷争，故有分析指杜特尔特的外交路綫及对华策略，将较亲美的阿基诺三世更温和、务实。

然而，政客之言向来未必能尽信，特别是杜特尔特言论向来反覆，如他亦曾在竞选期间，力批阿基诺三世在处理南海黄岩岛纷争时，对华态度太软弱，才会令菲国失去该岛。故杜特尔特上任后的真正外交取向，不能只听其言，更要观其行。

但杜特尔特的对华政策，趋向务实的机会仍较高。因他夺得总统宝座的致胜关键，是承诺大力肃贪、消除贫富悬殊，以赢取菲国国民尤其基层的支持。故他上任后，很可能将更多施政焦点，放在处理菲国内政问题，如此将有利中菲关系有更大回旋空间，原因有二。

一方面，杜特尔特上任后若以处理内政，特别是经济问题优先，有利北京打经贸牌，如多进口菲国产品，甚至提供基建援助，以增进两国关系，减低对立；另一方面，若菲国愿以较务实态度，藉对话处理南海纠纷，那作为涉事国的菲国亦愿化干戈，美、日等自难借题发挥，透过菲律宾与南海争议围堵中国。

正因如此，虽然国际法庭就南海争议的仲裁结果，或在月内公布，但只要杜特尔特采对华务实态度，上任后不再升级事态、对华摆硬，那中菲关系有望趋向缓和；且越南领导层年初换届后，亲华派占优，若菲、越两个南海当事国的对华态度亦趋平和，南海紧张气氛将有望纾缓。

这个格局能维持多久，还看美国年底举行的总统大选，是力主重返亚洲的鹰派希拉莉胜出，又或视亚太事务「事不关己」的特朗普当选，此将是南海问题走向的新关键变数。