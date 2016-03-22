香港《信报》：缅甸从军人专权走向民主的经验值得借监

（3月22日社评）

缅甸上星期选出全国民主联盟（全民盟）领袖昂山素姬的亲信廷觉为新总统，并将于下月一日就任，接替代表军方及旧管治集团的登盛，正式步进由民选政府掌权的时代。对缅甸人民及国际社会而言，昂山素姬因宪法规定未能参选总统未免令人遗憾，因为她不但是最受民众支持的领袖，也是该国民主运动的灵魂人物。缅甸能成功从几十年的军人专政闭关锁国走向民主政体，昂山素姬居功至伟。现在她只能以「垂帘听政」间接执政，诚然美中不足。

虽然昂山素姬被军政府针对性地压制，失去名正言顺成为国家元首的机会，但她豁然放弃硬闯，不坚持修改宪法务求令自己出任总统，再次体现她一贯的务实精神及灵活政治手腕；也正是这样的态度，令缅甸能够迅速成为新生民主政体，并重新被国际社会接纳。

应该看到，缅甸军方虽同意进行政治改革，让人民自由选出议会大部分议席，并放宽在国内的政治控制。但是，军方仍拥有巨大的权力及影响力，事关议会内尚有四分一议员由军方任命，国防、国安、决定紧急状态等概由军方领导掌控，还包括军队内部事务，如军官调动和训练，文人政府无权置喙。在这样的情况下跟军方硬撼，昂山素姬及全民盟没有多大胜算，反而会加剧军方对新政府的不信任及提防，增加民选政府的施政困难；反正全民盟在议会里占压倒性大多数，其推选的候选人必然能在总统选举中胜出，由如廷觉般可靠的党内核心成员登上大位，既不会削弱昂山对施政的掌控，还可令民选政府尽快上路。

其实，缅甸民主进程能持续往前走，依靠的也是昂山素姬及全民盟这份务实作风及灵活态度。当军政府在二〇一〇年同意推行政改，让全民盟及昂山自由活动和参与国会少数议席的选举时，昂山素姬并没有因为改革是有限及局部而杯葛，没有只一味站在道德高地上等待，而是积极参选，重新建立跟人民的联系。结果成功胜出多个议席，昂山也成为国会议员。

走入建制后的昂山，不是算旧账或全面挑战军方权力，只见她大力推动政府进一步开放，争取国际社会跟缅甸打交道，引入更多外来投资及联系，促使缅甸从政府到平民都有实际得益，不再陷入无尽的政治争拗。根据国际研究机构数据，缅甸开放改革后GDP增长加快，由过去几年约百分之八左右，到二〇一五年幅度达到百分之八点三。若果昂山素姬没有把握政权开放的机会，务实地扩大在民众及体制内的影响力，反而执意挑战军方或保守势力，缅甸民主进程只会更颠簸不定，甚或原地踏步，恐怕国会不可能由民选议员占多数，遑论产生全民盟的总统了。

南非也有类似经验。已故总统曼德拉（Nelson Mandela）九十年代能令南非顺利过渡到民主政体，能令南非政府从代表少数白人变成代表多元种族的rainbow nation，靠的也是愿意作出妥协及互谅互让，包括让打压黑人的前总统德克勒克出任副总统，甚至旧政府的国旗国歌也没有取缔。

现时缅甸经济情势虽有改善，但国内基建落后，从通讯到道路到铁路百废待兴；再加上种族矛盾尖锐，需要强有力具效率的政府解决。昂山及全民盟若只管跟军方争权，浪费时间及政治资本，无法令经济和社会稳定发展，要保住民心、巩固政权，殊不容易。

政治从来是the art of the possible，意见分歧或意识形态差异不代表要斗个你死我活，求同存异加强沟通才有机会共处以至共赢。美国与古巴是半世纪宿敌，双方的矛盾还差点引发核战；可在昨天，美国总统奥巴马成功打破僵局，历史性访问古巴，并在哈瓦那（Havana) 旧街漫步，开始消减两国长期的敌对和隔阂。同样，昂山素姬及全民盟也是凭着实事求是及互谅互让精神，协助缅甸一步步从军人专权走向真正的民主政体。这样的策略及发展经验，实在值得其他民主后进地区参考。