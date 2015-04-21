香港《经济日报》：内地有力稳增长 下跌未致失速

（4月21日社评）

中港股市昨先升后大挫，因人行前晚突降准1%，市场担心内地经济失速。中央财政与货币政策有大量子弹，足稳经济增长，加上撑牛市稳经济方针不变，中港股市仍有动力。

人行今次降准不是一般降0.5%，而是一次降1%，无疑是担心继首季经济增长仅7%后，第二季可能跌穿7%水平，故要加力放水谷信贷撑经济，并向外界显示撑经济的决心。中央有决心，但有否足够能力呢？

答案是未需悲观，不论是财政政策还是货币政策，中央仍有甚多刺激经济的子弹。

以财政政策来说，中国财赤不足3%，远低于西方国家。虽说内地有地方债担子，但即使计及中央与地方债务，市场估计内地总债务占国内生产总值（GDP）的比例仍低于60%的安全水平，远远低于美欧的约100%水平，更遑论近250%的日本，故只要中央愿意，不难透过大上基建等项目，令经济增长提速。

以货币政策而言，内地一年期存款利率在3%以上，远高于美欧近0利率的水平，有相当减息空间；内地存款准备金率高企18.5%，仍远高于2007年初的9%水平，仍有大量资金可释放。

更何况，美欧日等都大举以放水尤其量宽推高股市，制造财富效应来刺激消费、投资与股市，催谷经济，世界大势如此，中央亦已加入行列，以牛市助稳经济，此正是中证监周六急澄清早一天公布的两融规定，非要打压股市的底因。

当然，这些都仅是治标的补药，中期维持经济增长还是要靠经济改革红利，且补药有相当副作用，如08年的4万亿投资便埋下地方债、产能过剩等炸弹，令中央现时出手更为审慎，惟只要有需要，中央并不缺稳经济增长的弹药。

中国经济确面对更大下行压力，但目前仍在中央可应付范围，所行政策亦有利中港股市续大涨小回。要说真正巨大风险，是内地若未能及早攻坚改革难关、争取改革红利不足，而又在持续稳经济中逐渐耗尽政策子弹，届时内地经济失速的危险便甚大。此是中央现时稳经济，不能只顾下补药，更要推进根本改革的最重要原因。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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