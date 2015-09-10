香港《文汇报》：以正常心态科学方法观察中国经济

（9月10日社评）

国务院总理李克强昨日在大连与出席夏季达沃斯论坛的中外企业家代表座谈时表示，中国的经济形势可以说是「形有波动，势仍看好」，这番话精辟地概括了中国经济的现状和未来走向。近期，内地经济由于结构性改革带来结构性调整，加上外围环境出现一些不明朗因素，导致实体经济面临一些困难，经济数据出现下行的波动。但长远而言，改革将令中国经济通过结构调整获得持续稳定的动能，相信随着改革的推进和深化，中国经济将进入稳健增长的「新常态」，对中国经济的各种暗淡、悲观预测，将会一扫而空。

李克强总理昨在与中外企业家代表座谈时，分析了当前中国经济的形势及走向。他认为，一些经济指标的短期波动，并不会影响中国经济的整体趋势，因为，上半年GDP增长7%，而城镇调查失业率在5.1％左右，新增城镇就业人数在700万以上，显示就业比较充分、居民收入有同步增长和环境不断改善，中国经济仍在合理区间内运行。李总理并指出：「中国人民有智慧，中国政府有能力，保持经济中高速增长、迈向中高端水准，对此我们是有信心的。」李克强总理这些分析阐述，为我们观察中国经济走向提供了符合实际的正确方向。

中共十八届三中全会明确提出要通过结构性改革，充分发挥市场在资源配置方面的决定性作用，这些改革目前正在积极推进之中，尤其是对于减少政府审批程序、改善国企运行体制、完善金融体系、开放民营经济、全面鼓励创业等方面的改革，长远将全面释放市场的丰沛活力，让中国经济获得巨大内生动力，出现实质性飞跃。

事实上，目前中国经济总的趋势还是维持增长的，但增长方式和经济结构的改革调整，尤其是目前的改革已经触动到许多深层次问题，短期内自然会带来一定的增速波动，而外围经济的波动更增加了中国经济的压力。比如说，今年7月份，中国的出口、投资、工业等领域，受到外部环境、季节性因素等方面影响，增速有所放缓；还有，为了推进人民币国际化，国家调整了人民币汇率中间价报价机制，也导致人民币汇率产生波动和贬值压力，对进出口领域和一些企业造成了影响。但对这些发展中的问题和短时间的波动，不应作出怀疑论、悲观论甚至阴谋论的判断。这次李克强总理谈到近期外间评论较多的人民币汇率问题，他强调：「人民币汇率能够在合理、均衡的水准上保持基本稳定」，「人民币持续贬值一定是不利于人民币国际化的，这不是我们的政策取向。」李克强总理明确指出了中国政府的货币政策走向，澄清了外间指中国要利用人民币贬值来刺激出口的误判，可给中外金融和企业界一颗定心丸，使世人对人民币的未来发展和中国金融改革的前景更加明朗。

对于中国经济走势，由于看问题的角度不同，由于掌握的数据不同，甚至由于目的不同，总会有各种不同的评价和判断。这一点都不奇怪。不过有一点可以肯定，能够保持正常心态，能够掌握科学方法，从而作出立足发展动能、立足长远前景的正确预测的人，就能把握中国经济发展的机遇，与中国经济一起成长，分享中国改革与发展的红利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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