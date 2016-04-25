香港《明报》：中美南海角力升级 分歧难消斗而不破

（4月25日社评）

中美近期就南海问题的角力不断升级，文戏武戏陆续登场。纵观局势，双方犹如在下一盘围棋，美方重＂取势＂，谋取一个新的国际围堵圈，以压迫北京在南海岛礁建设的空间；中方则固守＂实地＂，加快已填岛礁民用和军用设施建设，并以岛礁建设的既成事实改变被围＂大势＂。这场缠斗短期不会结束，结构性矛盾分歧难消，但中美两国＂高手过招＂，还是会斗而不破。

先是美国防长卡特爽约访华，美军还与菲律宾搞＂肩并肩＂演习，卡特并登上在南海巡弋的航空母舰。这无疑是对中国施加军事压力。北京则还以颜色，中央军委副主席范长龙登上南沙岛礁。虽然中方未透露是哪个岛礁，但因为目前已通大型民航机的南沙岛礁只有永暑岛，相信范上将视察的正是这个中国在南沙群岛的战略重地。解放军对美方传递的动作，传递的信息是毫不示弱、针锋相对。

接着，美方指摘＂中国在南海附近发射了东风41多弹头洲际导弹＂。北京国防部新闻局表示，中国在境内按计划进行科研试验是正常的，这些试验不针对任何特定国家和目标。媒体报导的试验地点纯属猜测。

在河内为总统奥巴马5月底访越做准备的美国常务副国务卿布林肯，再度质疑中国在南海填海造岛及＂军事化＂并称美将继续在国际法允许的任何地方自由进行＂航行和飞越＂。北京外交部则重申在南沙岛礁上部署必要、适度的国土防御设施，是行使根据国际法享有的自保权，无可非议；坚决反对有关国家打着＂航行和飞越自由＂的旗号威胁和损害沿海中国的主权和安全。

中美在南海角力的升级，引起了地区和国际社会的担忧，有评论甚至指＂中美难免一战＂。其实，这是过虑了。当下，有两个基础条件决定中美不可战。第一，＂核恐怖平衡＂。冷战时代美苏不战是因为双方都拥有将对方毁灭无数次的能力。如今，中国的核武与美国虽有很大差距，但仍具有二次反击毁灭美国的能力。第二，中美利益互相渗透，每年双边贸易额超过5500亿美元，一损俱损。实际上，中美也严格管控分歧，建立了两军海上和空中相遇联络避免意外的机制，高度警惕发生意外，＂擦枪走火＂。

从这个基本判断出发，可以看到美国在南海的军事行动，是要在北京头上＂竖剑＂而不是要开战。美国重返亚太，有两个基点，一是60％的军力调至亚太；二是推动跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），自然其目的是制衡快速崛起的中国。不过，从奥巴马首个任期，对南海问题不持立场，到现在的积极介入，明显政策已作调整。可以说，美方目前是将介入南海作为制约中国的新手段。

首先，加大军事压力，调派更多的战舰和军机到南海，甚至闯入中国南沙岛礁12海里范围。其次，运用法律武器，支持菲律宾将南海问题提交海牙国际法庭，法庭不久将有判决，相信对中国弊多利少。再就是，将南海问题提交G7，拉拢英国等更多域外国家介入，支持日本军力进入南海，谋求一个新的针对和孤立中国的国际阵线。

应该说，美国在南海的＂取势＂围棋，确有一定成效，中国是感受到相当大的压力。不过，北京的应对之策也是明确可见的。第一，利用各种场合明确表示国家主权不可退让，寸岛寸海绝不丢失。第二，表明不惧战，以不惧战来止战。范长龙先于卡特登航母前登岛，即是＂我不怕你来＂的示强姿态。第三，北京虽不参加南海国际仲裁，但是不轻视法律战，主动对国际社会表明拥有南海诸岛的国际法律根据。第四，亦对域外国家做外交工作，争取更多的支持减少对手。第五，加快岛礁建设。范长龙登岛视察，以及军机飞岛接运病人，传递的另一个信息是，中国不会迫于压力和＂军事化＂指摘而停止岛礁上的各种军用和民用工程，反而尽快使南沙岛礁成为中国最南端的战略基地。

显然，中国南海兵棋之策是谋取＂实地＂，固守现有岛礁而不退缩就是胜利。美＂取势＂而压缩中方＂实地＂，中方则相信固守＂实地＂才能支撑＂大势＂。相信，南海的棋局将会持续，这是中美之间遏制和反遏制结构矛盾决定的，但是中美之间也存在共同利益，依然会维持斗而不破的格局。中国相信南海在自家门口，时间在自己一边，最终美方只能接受中国岛礁建设的既成事实。（完）