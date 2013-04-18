《明报》：廉署若礼崩乐坏 谁来守护廉洁核心价值

（4月18日社评）

审计署第60号报告提到廉政公署的一些情况，使人忐忑不安，特别是廉政公署吃喝酬酢开支，超出开支上限，被揭露后却有巧立名目掩饰不当之嫌，若事态反映廉署出现异化，则廉洁的核心价值岂非危如累卵？另外，近期廉署文件披露前任专员汤显明在任期间，有关外访和送礼的异常情况，事态仍未厘清，结合两顿问题晚餐暴露出来的问题，使人惊觉廉署究竟发生了什么事？值得关注。

廉署对一些案件，例如地区选举，是否有人以吃喝玩乐方式变相买票，饮宴性质和由谁付钞等，往往是侦查重点。审计署揭露廉署这两顿晚餐，社区关系处的解释未能解释个中异常情况，反而显得有砌辞狡辩、企图含混过关之嫌，若廉署要证明这两顿晚餐合理、合法，要提出具体证据，而非靠一些似是而非的说法。

廉署拥有近乎绝对权力，以方便它调查执法，推动肃贪倡廉；古今中外，从历史到现实，绝对权力必然导致腐败的事例，罄竹难书，廉署能否免于这个规律，洁身自爱？廉署运作一贯密密实实，行事隐密，外界很难知道它的情和变化，这次审计署从两顿晚餐的开支，揭开廉署内部运作小小一角。监于事态涉及廉署是否廉洁奉公，以现今体制，只能寄望立法会议员运用权力，尽量了解发生了什么事，使廉署知道它在公权力监察之下，若有失当要尽早端正，使港人珍而重之的优势和核心价值——廉洁，不至于被污染得面目全非。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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