香港《明报》：美警滥用武力积弊深 拨乱反正需长期抗争

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（12月1日社评）
美国密苏里达州圣路易斯县大陪审团上周决定，不就当地弗格森镇黑人青年布朗被枪杀一案，对开枪的白人警员威尔逊提出刑事检控，引发连场示威骚乱。黑人民众普遍认为，不起诉威尔逊的决定，反映了司法不公，全美有多达170个城市游行，抗议种族歧视及警察滥用武力。
美国社会存在根深柢固的种族歧视意识。不少黑人都质疑，这个由9名白人3名黑人组成的陪审团，是否公正持平。
虽然近年不时都有美国民众（特别是黑人）死于警员枪下，但警员因此遭到刑事检控的个案少之又少。在2005至2011年底的7年间， 联邦调查局录得的执法人员「合理杀人」个案为2718宗，但在同一时段，全美只有41名警员被控在执行时开枪谋杀或误杀他人。美国最高法院过往针对警员开枪的裁决，绝大多数都对警员有利，反覆裁定警员有权在阻止罪案或认为自身或别人生命受威胁时使用致命武力。
近日就布朗案在全美各地发起示威的一些青年人和团体，正希望凝聚力量，展开一场反对警察滥用武力的长期抗争运动，这无疑是迫使美国联邦政府和地方当局正视问题的正确一步。即使警队积弊无法朝夕间化解，但当局至少应展示改革诚意，逐步拨乱反正，制约警权，以回应民众的合理诉求。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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