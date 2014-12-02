香港《明报》：＂双学＂盲动号召围政总 暴力冲击违和平初衷

（12月2日社评）

学联和学民思潮在金钟占领场地，瘫痪政府运作，藉此施压。可是，昨天的围堵行动以暴力冲击方式进行，警方大力反制，导致大量警民受伤。

占领行动旷日持久，已失去动力能量，无以为继；在民气溃散，社会上一面倒向要求终止占领时刻，＂双学＂坚持占领两个月后仍然未获当局正面回应，何其沮丧可以理解。

＂双学＂下令围堵在先，示威者暴力冲击和挑衅警方的强度，也是占领运动以来仅见。民主派立法会议员就围堵政总的声明，仅仅是谴责部分警员以过度和不必要的武力对待示威者，却对示威者的激越行为闭口不提，这种姑息会否最终养奸？且看事态发展。民主派议员缺乏明辨是非的道德勇气，使人失望。

这两个多月以来，若有人相信占领马路就可以争取到民主普选，那不是天真、就是无知！学联秘书长周永康声称他们不是按民意升高或降低而考虑进退，这种取态，说得好听是缺乏自省能力，说得不好听就是与民为敌。试问这个已成为社会公害的占领运动，如果再这样带领下去，岂会有成功机会？

香港不少志士仁人为争取民主普选，奉献了人生的宝贵岁月。占领运动面临烂尾收场，若有行险侥幸之徒心所不甘，试图以更暴力手段＂激活＂运动，就＂双学＂目前状态，不能排除这个可能。然而，冒进不可能取得积极成果，反而会使民主运动进一步受伤害；为了香港的民主前景，泛民阵营和各方持份者都应该采取一些行动，保住日后争取民主普选的元气，避免把占领运动变成无法弥补的负资产。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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