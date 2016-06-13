香港《经济日报》：MSCI纳A股 看好更要防风险

（6月13日社评）

MSCI指数将于周三公布，是否纳入A股。

若A股进MSCI指数，固将引更多外资投入A股，中长期更利A股规范化与人币国际化，惟其短期利好与带来的冲击，却宜审慎看待。

MSCI指数后天公布检讨结果，各界本已高度关注会否纳入A股，中证监国际合作部主任祁斌昨公开指，长期来看A股被纳入是历史必然，最好不要等太久，此便更惹市场憧憬。

A股进入MSCI指数确是利好A股，此因据估算，若纳入后最终A股所占权重约18%，便将有高达1.6万亿元人民币的外资涌入A股市场，如此大量额外资金，A股可望水涨船高。

然而，要留意的是，纵使后天MSCI公布纳入A股，但亦很可能是个渐进过程，开始时A股权重或仅约1%，那短期内引入的外资可能仅约值1,000亿元人民币，以内地现时成交虽低迷，每日成交额金额仍逾千亿而言，这只是小数目。

惟对中央而言，MSCI纳入A股的意义远不在于能引入多少境外资金，真正的意义相信有二。

其一，是A股规范化。A股缺乏规范以及短视行为主导等，向为人诟病，国际基金随着MSCI纳入A股而买进A股，便变相引入长期机构投资者，且他们难免会增加内地监管部门改进监管的压力，故有望改善A股体质。

其二，是人币国际化。货币国际化主要有三方面，即贸易货币、投资货币、储备货币，MSCI纳入了A股，无疑令人币的投资作用上升，在国际上的需求与流动亦可望提高，促进人币的国际地位。

但上述只是中长期而言的好处，短期却有一定风险，此因过去外资纵唱淡内地股市，但他们的A股持货量不多，故只能造成声势，并未带来多大的实质冲击。

此情况却将随MSCI纳入了A股而变。当外资手上A股不缺，若因种种原因突然看淡A股，便可能口至手至，对A股造成声势与实际的沽压，冲击内地股市。

中央对此当应准备好应对方案与市场工具，消减可能出现的震荡。但始终最基本的，是做好股市本身的改革，从法规、监管、运作上堵塞漏洞，提高透明度，打击造假、围炒、内幕交易等等各种不规范以至犯法行为，扭转企业圈钱、鱼肉股民的格局。只有做好自己、提升A股体质，外资才能成为真正的助力，且有更厚本钱抵御可能冲击。以此而言，虽然A股被MSCI纳入是重要一步，但A股迈向成熟的路途仍远。