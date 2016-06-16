香港《信报》：入摩不成心不甘 惟有改革能遂愿

（6月16日社评）

A股加入MSCI新兴市场指数（俗称「入摩」）临门脱脚，这是第三度冲击该指数不遂。由于中国政府近期已力图展示股票市场的改革足以符合「入摩」要求，市场预期可如愿的希望也偏高，结果却再一次功败垂成，从官方摆出一副MSCI不识好歹的情绪性反应，可见确实心有不忿。中国证监会的回应是，中国已经是全球第二大经济体，A股市场的国际影响力正在逐步提升，任何没有中国A股的国际指数都是不完整的。

对「入摩」寄望，是市场预期可以引发以千亿计的资金流入A股，即是重大利好；相反，「入摩」受挫自然就是A股的大利淡。然而「入摩」不成的消息公布后，A股却意外地先受压后显着回升，其中的原因恐怕与就此结果的国际对赌有关。早前有消息指出，高达五百亿元的资金，押注在新加坡交易的A50期指，在场外对赌A股「入摩」成败。A股「反低潮」，恐怕与好淡对决的结果有关。

此外，呼应这一「坏消息」的网民帖文，却对内地股市揶揄之余也彰显理性：「公道」、「这么垃圾的市场，以为没门槛，别去侮辱别人。」「当局的表态充斥着傲慢，第几大经济体与是否应纳入并没有什么关系。不重视自身的问题明年还是要被拒之门外。」

跟中国网民理性相映成趣的是，MSCI当事人竟回应称，「并非逼A股加快开放」。然而回看MSCI否决A股加入的理由，正是QFII每月赎回额度不能超过上一年度资产净值的20%，以及推出挂鈎A股的衍生金融产品须先取得内地当局批核，这些实质性的管制构成「入摩」障碍。另外，外资亦忧虑A股随意停牌的影响，虽然沪深证交所已顺应要求改革停牌制度，但新规条能否有效执行，还要拭目以待，眼下就有万科在A股为抵抗敌意收购而长期停牌的活生生例子。显而易见，MSCI三度拒A股于门外，正是逼中国股市步步改革前行，此刻又何须言不由衷呢。

况且，MSCI在拒绝A股的同时，将巴基斯坦股市重新纳入MSCI新兴市场基准股指，并对巴国没有资本管制称许有加。这正正向中方表明，要加入就得跨过既定门槛，A股务须与国际游戏规则接轨。诚然，MSCI在关上这道门之时，也打开了另一扇门，承诺在A股符合条件的情况下，毋须等到年度市场分类评审的例行周期，亦可将A股纳入；而且MSCI董事总经理布赖恩德明确表示︰「每年我们都看到（中国市场）有改善，可说（距离纳入）愈来愈近，但须待最后的问题解决，才会完成。现阶段将取决于中国当局。」

「入摩」受挫的当下，正是A股股灾一周年，去年发生的股灾，主要就是缘起于市场机制不成熟，股民热中投机，政府有形之手干预等原因。股灾的后遗，投资者信心至今尚未恢复，还靠「国家队」帮忙撑场。对股灾的回顾，恰恰指明了A股的弊端，改革任重道远，「入摩」受挫有迹可寻。

不论如何，A股暂未能「入摩」尘埃落定，市场把目光转向「深港通」的憧憬，作为接续的炒作元素。由此也显示了A股可悲之处，在中国经济下行的宏观氛围下，A股迷失在「打鸡血针」般的一次又一次炒作当中。当局则死抱维稳理念，不敢推行重手的改革，生怕A股失去承托。正因如此，「入摩」不成的后话，是当局会否为争取「入摩」，加快MSCI所期待的改革，惟尚未可知。毕竟中国官方在推动市场举措时，无法脱离政治考量，也须顾虑影响稳定和资金外流的风险。

实际上，因为经济下行，中国面临前所罕见的、由人民币贬值牵动的走资风险，这直接影响其放开资本管制的取态。此外中国亦面临严峻债务风险，防范与国际金融风险应合爆发金融危机，成为当下的首务，势必成为对改革的最大阻力。「入摩」虽是中方强烈的愿景，但加快进行大手笔改革以达此目标的可能，并不乐观。