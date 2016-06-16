香港《经济日报》：A股“入摩”未竟 中央塞翁失马

（6月16日社评）

MSCI检讨舍A股纳巴基斯坦，惹市场疑问，是否涉政治角力外界难知，外资与中央就内地金融开放角力却未完。中央与其迁就外资，不如先做好自身金融改革，入摩毋须争朝夕。

市场曾料，摩根士丹利资本国际（MSCI）昨天的年度检讨，有望将A股纳入其新兴市场指数，结果大热倒灶，市场规模与国际影响力远逊A股的巴基斯坦股市却意外跑出，惹市场大感疑惑，甚至有质疑MSCI有美资背景，是否涉及中美政治角力。

A股未能入摩是否有政治因素，外界恐无从得知，但可肯定的是，MSCI拒纳A股，正是外资与中央就内地金融开放角力的结果，凸显中央虽盼进一步参与国际金融市场，惟内地与国际的游戏规则，仍有相当大的落差。

个中显例，是外资与中央对股市的流通性问题，看法有极大差异。对外资而言，一直重视股票市场有高度流通性，做到分秒必争、掌握每个催利避害的机会，尤其新兴市场的金融、经济，以至政治风险远较成熟市场为高，波动性更大，故外资期望在新兴市场投资愈少束缚愈好，此或是容许外资自由参与的巴基斯坦股市，获MSCI青睐的主因之一。

但对中央而言，对A股首要重视的是安全稳健，因股市不稳定除将对内地金融体系造成难以逆料的挫伤，更恐为稳经济保增长添烦添乱，中央更忧外部势力借内地金融动荡，冲击中国国家安全，中央对外资加大参与A股市场，自然慎之又慎。

如MSCI忧QFII（合格境外机构投资者）每月赎回额度不得超过去年净资产值两成，以至涉A股的金融产品要先经内地审批，令外资进退障碍重重，惟中央金融政策以「稳」字当头，循序渐进开放亦非无据。

中外游戏规则的落差，恐难一时三刻拉近，或预示A股「入摩」之路并不平坦，未必如部分投行估计般乐观，称最快能年内成事。惟此对内地未必是坏事，皆因内地金融改革千头万绪，中央与其在改革未彰前刻意迁就外资，不如聚焦自身改革，如外资关注的A股新停牌机制能否有效执行，遏止上市公司滥用停牌，以至加强投资者保障、提升企业管治质素等老大难题。只要内地股改渐见成效、内地金融经济日趋稳健，自然有条件加大对外资开放，外资亦有更大信心参与A股市场，届时A股入摩自然水到渠成。