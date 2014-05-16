香港《经济日报》：MSCI三新贵 仍然有得升

（5月16日财经评论） -

MSCI三新贵，仍然有得升/ 林瑞芬

大市成交只有548亿港元，但所谓“得势不饶人”，成交薄弱。看好的投资者续冲，恒指昨高见22,792，收报22,730，升0.66%；但国指跟不上，收9,971，跌0.2%。国指的反弹动力，明显弱于恒指，国指受制100天线近10,000；而恒指已冲破100天线22,428，中资股暂为港股上升的绊脚石。事实上，上证指数昨收2,024（跌1.12%），至今只是托于2,000点水平，但无力大举抛离2,000点水平。年初，玄学家曾以2014年是中国新的甲午年，预批中国乃多事之秋，120年前的1894年就爆发过甲午战争，中国惨败于日本。现看中、越情况，虽不至于忧心战祸，但在中国外交上又多添麻烦，不到你不迷信。

中国与越南关系又突然紧张，越南发生排华事件，中、台商厂房被破坏。说到底又是南沙能源开采权争议问题的延伸，虽说越南最近在西沙干扰中海油的钻油作业船，在西沙主权问题上挑起争端，但有政治问题之所在。因之前日本就钓鱼台主权问题不让，又有美国撑腰，其他东南亚国家企图效法也说不定。越南争西沙，日本争钓鱼台，今年中国在外交上，恐怕又多一重困局。监前形势，中国经济正值改革关键期，应该不会胡乱与邻近周边国起战祸，不过，市场都会时不时疑虑擦枪走火事件。事实上，又有中资股中招，在港上市如天虹纺织(2678.HK)、信星集团(1170.HK)及奕达(2662.HK)当地厂房受破坏，昨跌2.6%至10.5%不等。到港股反弹差不多抵近阻力时，中、越紧张关系又恐怕会被有心不看好的投资者作加压藉口，恒指闯关阻力轨近23,000暂看不容易。

昨日大市上升，主要为腾讯推动支持。若无，恐怕大市又再进入整固。腾讯首季业绩有意外之喜，终推动股价进一步扭弱势，昨以裂口突破，升6港元或5.8%至108.8港元，佳绩确是最佳阻碍不看好的投资者攻势的方法。从技术面分析，腾讯早前低见465港元（拆细前），为接近2013年基金收集年始250港元左右升至今年高位646港元的一半调整下跌目标450港元，之后股价就回升，于本周扭转弱势，又以黄金比率计算，今浪判势若要重拾中期大升浪，至少要回企0.5倍的反弹目标位，即约111港元（拆细后）。

季绩太出色，券商撑腾讯/ 余少文

市场关注的腾讯控股昨日拆细，由于首季业绩好过预期，证券商料其今年盈利有望升近50%，股价潜在上升空间达27%。中国内地股市跌，港股个别发展。恒生指数受惠腾讯上扬而走高，国企指数则跌20点，收报9,971点，成交额92亿港元，仍有42%主板H股逆市上升；而内房股回吐亦累及红筹指数跌11点，收报4,215点，成交额45亿港元。一向对拆细的股份有戒心，因为过去不时出现股价炒高后拆细，拆细目的是希望增加流动性，但同时是大户派发的时机，最后由散户接货。腾讯股价昨日拆细后，上升5.8%，收报108.8港元，最后会否出现上述散货现象，有待观望走势，因为腾讯股价过去走高动力主要靠大户和基金撑住，若然大户要派货，股价或要会有所回落，投资者要留意变化。

至于腾讯股价拆细后会否见顶，并不担心，除了腾讯并不是细价股外，业绩持续增长是其中一个卖点，如今年首季盈利急升60%至64.57亿人民币，对上一次同比升幅超过60%已是2011年第一季，而环比升65%也是近年未见过，难怪十多份证券商报告一面倒撑腾讯，给予“买入”、“跑赢大市”、“增持”等评级，平均目标价137.7港元，以昨日收市价计算，潜在上升空间约27%。腾讯首季盈利急升其中一个原因是跟京东进行战略交易而录得特殊收益19亿人民币，如不计入一次性收益，去年盈利会降至52亿人民币，同比和环比分别升29%和17%，同比升幅会较去年同期的37%回落，仍然好过预期。主要是因为包括手游的增值服务收入急升35%至144亿人民币，电子商务交易也升32%至25亿人民币。管理层表示集团的手游只是刚开始，会透过自住研发和跟游戏开发商合作，今年可保高增长。但管理层没有提及“理财通”与其他互联网金融发展情况，惟强调收入比重不足10%的网络广告，今年可带来增长潜力。

然而，读者都知道对腾讯有一定保留，是因为其近年盈利增长放缓，评估增长股采用PEG，腾讯预测PEG都超过1倍，尤其股价升超过600港元，只建议观望。但随着盈利增长有好转迹象，开始转軚，并不是因为投资京东而帐面可能获利177亿港元，又或在今年入帐；如剔除这特殊收益，根据彭博综合证券商预测，料其今明两年每股盈利可升至2.53港元和3.24港元，而2014年至2016年每股盈利年复合增长约33%，以今年34倍预测PE而言，预测PEG为1倍，但明年预测PE可降至27倍，预测PEG也会降至0.81倍。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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