香港《星岛日报》：昂山素姬＂袋住先＂换来大突破

（11月9日社评）

缅甸昨天举行25年来首次自由开放的大选，民众投票热情高涨，估计投票率逾八成，而昂山素姬领导的全国民主联盟（全民盟）气势如虹，很可能赢得国会多数议席，若赛果如所料，将是该国民主发展的历史性突破。但世事多变，一切要待今天完成点票才知分晓，之后军方会否完全交权，也是未知之数。不论如何，昂山素姬的＂袋住先＂策略，已赢得重大成果，对香港推行民主，也是一大启示。

任何国家发展民主，总会经历波折，缅甸尤其如此，其走向民主之路，是由无数血与泪铺成。半世纪以来，该国政权一直由军方控制，90年反对派赢得国会选举，随即遭军队压制，酿成血腥惨剧，领袖昂山素姬一直被软禁。她没因此而放弃，继续锲而不舍争取民主改革，而最后能取得成果，还因为她采取了弹性灵活的妥协态度，逐步向前迈进。

2008年军方操控的国会制订新宪法，定下了两个＂框框＂，一是国会给军方留下四分一议席，而修宪须四分三议员通过，换言之，军方牢牢握修宪权；二是禁止有外国国籍的人任总统，扼杀了昂山素姬掌权的机会。

面对这堵＂石墙＂，昂山素姬有两个选择︰做烈士领导民众＂起义＂硬撼，玉石俱焚，让万千追随者牺牲，重演历史悲剧；或者与军方长期周旋，一面争取对话，一面凝聚实力，一步一步施压，等到时机出现便谋求突破。她最后在两难中作出抉择，选了后一条路。

她于2010年获释后，并未断绝与军方的对话，也没有因反对军方定出的＂游戏规则＂而杯葛＂游戏＂，反而积极争取进入国会平台，推动修宪和更大民主。两年后她领导全民盟参加国会补选，赢得44席中的43席，而在宣誓就职时，接受用＂扞卫宪法＂的字眼，被一些人指为牺牲原则，但她不为所动，坚持在体制内寻求变革。

今次大选前，作为全民盟主席的昂山素姬，任总统的机会遭宪法扼杀，她曾提出不排除杯葛大选，但到7月时，她终于＂袋住先＂宣布全民盟将全力参选，并举行5万人集会，动员党友与民众争取选举最大胜利。

除接受了宪法的＂框框＂，她还预告即使今次大胜，也会组织＂全国和解政府＂，与各方力量（包括军方）一起推动改革，认为这才是民主的真缔。

目前缅甸面对宗教与种族的尖锐矛盾，占多数的缅族人和佛教徒，激烈排挤信奉伊斯兰教的罗兴亚人，但昂山素姬未对此加以严厉批评，显然是不想失去主流国民支持，输掉选举，因为她深知解决问题要靠政治实力，空谈口号到头来只会一无所有。

全民盟今次如能一举成功，正如昂山素姬所言，＂是缅甸民主了不起的一大步＂，但这仅是漫长改革之路的开始，往后与军方的博弈仍将诡谲多变，前途依然多艰。不过以她的大智慧与敢于妥协的勇气，该国民主前景仍是乐观的。（完）