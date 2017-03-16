《信报》：荷兰特朗普难执政 极右影响仍莫低估

（3月16日社评）

荷兰政坛也有一位高加索种满头金发的男子被称作「狂人」，虽然他跟美国总统特朗普没有血缘关系，但其绰号正是「荷兰特朗普」，如果以香港流行的语言逻辑名之，不妨叫做「特朗普2.0」。这位仁兄近日成为国际焦点，原因是荷兰举行国会大选，而他所率领的极右派自由党（PVV）有望取得亮丽成绩，民意调查甚至一度显示，该党有机会压倒现任首相吕特（Mark Rutte）领导的执政自由民主人民党（VVD），赢得下议院最多议席，意味着荷兰民粹主义抬头。

荷兰特朗普的真实姓名是威尔德斯（Geert Wilders），他之所以让人联想到现任美国总统，因为其政治主张同样是「本国优先」、「排斥移民」、「反穆斯林」以及「让本国再次强大」等等。在种种政治主张里面，特朗普有的，威尔德斯也有，特朗普没有的，威尔德斯仍然有，例如「脱离欧盟」，美国没有这个问题，荷兰则有多一个迎合极右民粹思潮的选项。

荷兰大选昨日在香港时间下午二时半开始投票，至香港时间今日凌晨四时结束，尽管预计出口民调会在投票截止前半小时出炉，但正式的选举结果要到下周二才公布。这场选举的重要性乃在于，继去年英国公投脱欧和特朗普入主白宫之后，民粹主义会不会导致欧洲「加速右转」。

威尔德斯无疑是备受瞩目的焦点人物，然而不管其声势如何凌厉，根据荷兰的选举制度，他一蹴而就成为首相的难度甚高，执政的机会可说微乎其微。

荷兰国会（下议院）总共有一百五十个议席，任何政党赢得半数七十六席或以上就可以单独执政，党魁担任首相。问题是，该国与香港立法会一样采取比例代表制，只要获得百分之零点六七得票率，所属政党排首位的参选人就可以取得一席。这样的设计确保没有一党独大，却也造就政坛碎片化。恰恰是一党独大不可能，所以荷兰几十年来从没有单一政党能够独自执政，必须与其他小党结盟组成联合政府。这次参选的政党多达破纪录的二十八个，绝对是僧多粥少争崩头的局面，就算是赢得最多议席的政党亦有必要寻求组成执政联盟。

按现时的民意调查推算，荷兰特朗普率领的自由党充其量赢得二十多席，名义上已是骄人的进账，但实际上距离单独执政的门槛甚远。即使自由党是最大党，由于其他政党早已有言在先，拒绝跟自由党结盟，威尔德斯根本不可能组成联合政府，亦即无法一圆首相梦。

顺带一提，相比于美国有一半人投票给特朗普，英国公投过半数支持脱欧，荷兰投票给威尔德斯的选民，大概仅得百分之二十五左右，社会大多数仍是倾向温和或中间派。可是，这一股极右旋风的破坏力始终是不容低估的，毕竟荷兰一向以包容多元文化见称，如今居然有民粹主义者在政坛迅速冒起，不得不说是令人戒惧的警号。

尤其不能低估的是荷兰大选对于整个欧洲向右转的催化作用，假如威尔德斯的自由党一举抢占国会的吃重角色，即使没有执政权，起码拥有话语权，邻近的法国又如何？同样走极右路线的国民阵线领袖玛琳勒庞（Marine Le Pen）将于四月法国大选挑战总统宝座，要是她当选，恐怕欧盟寝食难安；法国必定又是「本国优先」、「排斥移民」、「反穆斯林」以及「让本国再次强大」，倡导一体化的欧盟说不定将土崩瓦解。

极右思潮席卷西半球，位处东半球的香港又会不会产生什么微妙变化？没错，诚如国务院总理李克强所说，港独没有出路，然而极右思潮不一定以港独的面貌示人，民粹主义者可以用其他方法宣示其主张，例如排斥内地新移民，或者反对中港融合。因此，未来特首无论是谁，必须在这方面下工夫，促进社会和谐，防止撕裂加剧。（完）