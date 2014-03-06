《信报》：人大开幕企债违约 今年改革挑战重重

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（3月6日社评）
在李克强总理昨日早上滙报《工作报告》的前一晚，上海超日太阳能科技发出公告，表示未能如期支付债券利息，出现了内地首宗企业债「违约」事件，不仅突显当前信用风险升温，且一定程度反映中国经济结构改革的迫切性与险阻。
今年政府把经济增长预期目标，连续第三年定在约7.5%水平，认为是兼顾了需要和可能。从经济转型的角度看，要将过去依靠资本和劳动力积累驱动的增长型，转为以提高生产率为基础的增长模式，若经济继续高速增长，确实很难取得实质性进展。另一方面，要控制城镇登记失业在4.6%以内，却又不能让经济速度下滑的幅度过大。
投资迄今是支撑增长的最大动力。今年全社会固定资产投资增长，将由去年实际增长19.6%，下调至17.5%。此举反映了政府今年锐意减少经济增长对投资的过度依赖，并且更积极推动结构改革。不过，若消费未能作出更大贡献，加上出口改善的空间有限，今年GDP增速能否达标，无疑存在变数。
昨天超日企业债违约事件，反映了企业高杠杆的信用风险露出了恶化端倪。事实上，当前中国经济发展其中一个主要风险来源，是大量金融资源；被错配到缺乏盈利效益的项目和低效率部门。
由于企业信用风险上升，预料银行的信贷和投资将倾向安全保守，一旦资金供给趋紧，有可能削弱社会融资规模的增长，从而加剧今年经济下行的压力。
综合来看，中国经济今年将进一步迈入改革「深水区」。过去粗放发展过程所积累的深层次矛盾集中释放；加上结构若要有效改革，必须把投资增速降下来，这些发展制约，使得今年GDP增速达致预期目标未必能够一帆风顺。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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