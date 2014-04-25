《信报》：奥巴马中日两边下注 TPP算盘未能打响

(4月25日社评)

美日两国首脑昨天举行会谈，美国总统奥巴马开口，确认钓鱼岛适用于美日《安保条约》，表面上满足了安倍政府所渴望的外交需求，但同时强调钓鱼岛主权的归属，美国并无立场，更表明并非划设新的「红线」，反映奥巴马政府的亚太再平衡战略，既积极加强美日军事联盟，以应对中美对抗可能升级的潜在风险，做好冲突准备、又寻求与中国合作的「两边下注」之策，到目前都没有改变。

联同奥巴马此行其中一个主要目的看，亦即冀望美日能够就TPP及早达成协议，此番确认美日安保表态，多少带点利益交换的意味。

可惜两国贸易代表在首脑会谈前，依然无法就TPP达成协议，使美日首脑未能在会晤后如期发表共同声明。奥巴马在TPP上空手而回，无疑使今次访亚四国之行的战略收获大打折扣。

在奥巴马出访亚洲四国前，美国参议院外交关系委员会发表了一份报告，检讨亚太再平衡战略，其中提到战略的要旨，在于拓展美国在亚洲的广泛接触，而非遏制中国；要有效再平衡，必须处理好对华政策。

今次奥巴马访日之行，以总统身份表明美日《安保条约》适用于钓鱼岛，使不少日本政客欢呼，视为一次外交胜利。但看深一层，美国同时强调支持中国和平崛起、不支持日本在钓鱼岛问题上向中国采取挑衅性政策；只乐见日本在不直接刺激中国的前提下，加强同美方军事合作，反映美国这条既防范中国、又谋求合作的对华战略，迄今不仅并未改变，也没有一丝一毫淹没在日本政客所称「外交胜利」的欢呼声中。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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