《信报》：奥巴马中日两边下注 TPP算盘未能打响

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(4月25日社评)
美日两国首脑昨天举行会谈，美国总统奥巴马开口，确认钓鱼岛适用于美日《安保条约》，表面上满足了安倍政府所渴望的外交需求，但同时强调钓鱼岛主权的归属，美国并无立场，更表明并非划设新的「红线」，反映奥巴马政府的亚太再平衡战略，既积极加强美日军事联盟，以应对中美对抗可能升级的潜在风险，做好冲突准备、又寻求与中国合作的「两边下注」之策，到目前都没有改变。
联同奥巴马此行其中一个主要目的看，亦即冀望美日能够就TPP及早达成协议，此番确认美日安保表态，多少带点利益交换的意味。
可惜两国贸易代表在首脑会谈前，依然无法就TPP达成协议，使美日首脑未能在会晤后如期发表共同声明。奥巴马在TPP上空手而回，无疑使今次访亚四国之行的战略收获大打折扣。
在奥巴马出访亚洲四国前，美国参议院外交关系委员会发表了一份报告，检讨亚太再平衡战略，其中提到战略的要旨，在于拓展美国在亚洲的广泛接触，而非遏制中国；要有效再平衡，必须处理好对华政策。
今次奥巴马访日之行，以总统身份表明美日《安保条约》适用于钓鱼岛，使不少日本政客欢呼，视为一次外交胜利。但看深一层，美国同时强调支持中国和平崛起、不支持日本在钓鱼岛问题上向中国采取挑衅性政策；只乐见日本在不直接刺激中国的前提下，加强同美方军事合作，反映美国这条既防范中国、又谋求合作的对华战略，迄今不仅并未改变，也没有一丝一毫淹没在日本政客所称「外交胜利」的欢呼声中。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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