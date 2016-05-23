香港《明报》：奥巴马访越南 南海趋巴尔干化

（5月23日社评）

美国总统奥巴马今日开始访问越南，这是他亚洲之行第一站，本周稍后，他还将到访日本，出席七国集团（G7）峰会，国际舆论多聚焦于美国总统首次到访遭受原爆的城市广岛，但对于中国以及南海局势来说，奥巴马的访越更值得关注。

据越美官方宣布，奥巴马访越期间，将与越共总书记阮富仲及新当选的越南国家主席陈大光会谈，预计双方将讨论安全、防务、经贸等问题。具体而言，双方将聚焦讨论「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP）批准与落实程序，以及美方全面解除对越南武器禁运等问题，而更重要的议题，相信就是南海局势问题。

越南或取代菲律宾，成南海反华领头羊

在菲律宾总统换人之后，对南海纷争的态度可能出现温和转机之际，越南最近对南海的态度却转趋强硬，而且围绕南海的外交活动十分活跃，大有成为挑战中国南海主权主张的「领头羊」之势。

越南新总理阮春福就任后首次接受外国传媒访问，就是对日本传媒表示，「日本作为地区大国，应该为和平解决（南海问题）发挥积极作用」。上周，阮春福又选择俄罗斯作为首次出访的国家，访俄期间，两国签署了多份协议，包括双方石油公司有关分配越南大陆架天然气区块开采的协议。越南驻俄大使阮青山更表示，越南愿与俄罗斯发展国防合作，不反对俄国重返金兰湾军港。上述举动显示，越南正在努力将各种域外势力引入南海，令南海日益成为巴尔干式的火药桶。

上周，当中方宣布为保护渔业资源，从本月16日起至8月1日实施南海休渔期后，越南外交部高调反对中方此一措施，指其侵犯越南领海主权。相信与往年一样，南海又将上演越南渔船与中国海警执法船的攻防战。

国内政经形势需要，频频引入域外势力

越南之所以在南海纷争中敢于高调地挑战中国，既有国内政经原因，也是国际地缘政治环境使然。近年越南经济发展令人瞩目，已成为全球成长最快的新兴经济体之一，今年农业虽然遭遇自然灾害，但GDP增幅预计仍有6.2%以上。

在去年底召开的越共十二大上，被视为亲美的「南方派」代表、前总理阮晋勇卸任，但继任国家主席的前公安部长陈大光和继任总理阮春福都是阮晋勇亲信，即使被视为「亲华派」的越共总书记阮富仲，去年7月也开创了越共党魁官式访美的先例。在越共执政面临国内愈来愈多挑战的今天，维护南海主权就成了其标榜执政合法性的一张王牌。在此背景下，越南领导层似达成了「经济上依靠中国，安全上依仗美日，南海寸土不让」的政策共识。

其实，在南海纷争中，越南是最大的实际获利者。在南沙群岛具争议岛礁中，越南目前占据29个，是占据最多岛礁的国家，相对地，中国大陆只占有7个岛礁，而台湾只占据一个太平岛。

越南较中国更早在南海岛礁填海造陆，据美国「亚洲海事透明倡议」（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）资料显示，越南近年在南沙10个岛礁填海造陆，其中面积最大的南威岛，其天然面积仅0.143平方公里，至今年1月面积已扩大到0.293平方公里。虽然美国国务院17日曾公开敦促越南停止造地行动，预计奥巴马访越时也可能会公开发出类似呼吁，但一般预料，这只是美国摆出的「一视同仁」姿态，美国的主要矛头仍是指向中国。因为美方认为，与中方在南沙填海造陆13平方公里相较，越南填海的0.48平方公里，可谓小巫见大巫。对此，河内也心知肚明，因此对美方的指摘沉默以对，不作回应。

聚焦TPP售武解禁，美越南海战略互惠

对于美国来说，越南是其重返亚太的重要「支点国家」（Fulcrum Country）。奥巴马到访，虽说是美国总统第3度访越，表面是对去年阮富仲访美的回访，实际上却有更重要意义。据报奥巴马将就美越关系发表重要讲话，在菲律宾政局发生变化后，美国也有重新调整南海遏制中国战略的需要，在经济上推动TPP，在战略上推动售武解禁，都是美越各取所需的战略互惠。

与此同时，俄罗斯、日本、印度等国都在争相向越南出售海军军备，这些国家也都是越南可以左右逢源的借用力量。可以预期，本周末在日本的G7峰会上，作为特邀与会国出席的越南总理阮春福，又将与奥巴马、安倍等人，再次挑起南海议题。而下周在新加坡召开的亚洲安全会议上，美日越菲或联手，将再对中国的主权立场作出新的挑战，南海纷争的巴尔干化程度将会进一步加深。