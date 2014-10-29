香港《经济日报》：占领和平退场 发起者不能卸责

（10月29日社评）

和平占中发起人戴耀廷与陈健民昨起减少在占领区时间，返大学教书，此难言负责任，因既欠公众交代，更恐令运动愈走愈激。运动发起者号召群众上街，就要负责带群众和平退场。

持续已逾一个月的占领运动昨再有新发展，去年初提出「占中」构想的戴耀廷与陈健民，表示将回复在大学的教学工作，其团队的纠察、义工等工作将逐步交棒给学生，他们强调并非退场，每晚仍会返回金钟占领区，惟公众却疑两人将淡出占领运动。

一方面，二人欠公众一个交代。另一方面，公众更忧此反映占领运动内部意见日趋分裂，相对务实温和的戴耀廷与陈健民在激进声音日涨下，被边缘化而淡出，公众对此极感忧心。

事实上，不少市民虽同情、理解占领运动争取民主的诉求，惟无日无之的占领，社会容忍量度已愈来愈低、民意支持度不断消磨。若当前发展并非发起者愿见的境况，他们就必须负起组织者的责任，将运动重新推回正轨，而非以任何理由放手不管，任由运动逐渐失序脱轨。

若有占领发起者认为现在已届退场之时，必须清楚解释其看法，向占领者、向公众交代，不应视之为不可触碰的「魔咒」，退场绝非失败，因占领运动除展现清晰、强烈的民主诉求，更在社会尤其年轻人心中撒下民主种子。民主路实非一蹴可就，如何令占领和平退场，港府固有责任，所有占领发起者，包括占中运动、学联、学民思潮，以至各泛民主派政党亦不容回避。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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