香港《经济日报》：占领和平退场 发起者不能卸责

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月29日社评）
和平占中发起人戴耀廷与陈健民昨起减少在占领区时间，返大学教书，此难言负责任，因既欠公众交代，更恐令运动愈走愈激。运动发起者号召群众上街，就要负责带群众和平退场。
持续已逾一个月的占领运动昨再有新发展，去年初提出「占中」构想的戴耀廷与陈健民，表示将回复在大学的教学工作，其团队的纠察、义工等工作将逐步交棒给学生，他们强调并非退场，每晚仍会返回金钟占领区，惟公众却疑两人将淡出占领运动。
一方面，二人欠公众一个交代。另一方面，公众更忧此反映占领运动内部意见日趋分裂，相对务实温和的戴耀廷与陈健民在激进声音日涨下，被边缘化而淡出，公众对此极感忧心。
事实上，不少市民虽同情、理解占领运动争取民主的诉求，惟无日无之的占领，社会容忍量度已愈来愈低、民意支持度不断消磨。若当前发展并非发起者愿见的境况，他们就必须负起组织者的责任，将运动重新推回正轨，而非以任何理由放手不管，任由运动逐渐失序脱轨。
若有占领发起者认为现在已届退场之时，必须清楚解释其看法，向占领者、向公众交代，不应视之为不可触碰的「魔咒」，退场绝非失败，因占领运动除展现清晰、强烈的民主诉求，更在社会尤其年轻人心中撒下民主种子。民主路实非一蹴可就，如何令占领和平退场，港府固有责任，所有占领发起者，包括占中运动、学联、学民思潮，以至各泛民主派政党亦不容回避。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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