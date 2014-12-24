《星岛日报》：占领者应“停战”让平安夜平安

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（12月24日社评）
今年平安夜笼罩不平安的阴霾，欲以行动表达其政治理念的人，都应该暂且“休战”，让社会抚平撕裂的伤口，让市民经历长达两个多月的折磨后欢度佳节。
占领运动暂告一段落，部分激进分子却死不甘心，发动网民透过变相的“报佳音”等行动，在尖沙嘴、旺角和铜锣湾进行流动式的占领滋扰。
就算没有占领行动，每年圣诞至元旦的节庆长假，不乏大型群众庆祝活动，警方都会加派人手维持秩序，原因是人群集结如果失控，容易激发集体戾气和混乱，乐极生悲，或者受破坏分子利用。
有犯罪学者分析当年的平安夜骚乱，是一些觉得自己没有出路的青少年，以砸破中区名店橱窗发泄不满。
其实，无论是为了争取民主，还是要排拒内地人来港购物，流动占领都收不到甚么正面效果，流于发泄不满和牟取个人政治利益。
争取民主方面，这种滋扰市民正常生活及商户正常做生意、为自己诉求不惜牺牲他人权利的行为，只会进一步把市民推向占领者的对立面。
至于一些本土派分子希望在游客旺区滋扰赶客、减少香港经济对内地旅客的倚赖，结果是适得其反。
面对现时的环境气氛，民间人权阵线一改传统，不搞元旦游行，比推动流动占领者明智得多。
何止泛民，社会整体都需要休养生息。天主教和基督教两位领袖，都在圣诞文告中提到现今社会撕裂，一位促修补裂痕，一位促治疗伤口。这是绝大部分市民的盼望，圣诞提供了修和、平安的宗教理念和节庆气氛，正好让大家搁置分歧，重拾欢乐。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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