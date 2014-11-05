香港《经济日报》：占领为港而占 就应为港思退场

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月5日社评）
昨有民调指，逾七成市民同意占领应退场。旷日持久的占领，既难达争公提目标，且运动内部分裂、反占领诉求升温亦令运动渐失民意。学生初衷既是为香港而占，现应为港思退场。
持续逾月的占领运动正陷胶着，发起组织内部就该不该退场、如何退场等意见分歧，仍坚守的占领者更感进退两难。昨有一项民调值得各方深思，就是有大学的调查指，73.2%受访市民同意占领者现应退场，结束占领。
在其余26.8%不同意退场的受访市民中，近八成认为运动既未取得实质成果，固不应退场。惟占领者在追求民主理想的同时，亦应看到眼前现实，就是占领若再坚决不退，只会弊大于利。
其一，不退场无助于争公民提名。占领运动已持续多时，中央立场仍强硬，丝毫未见有让步的可能性，故就算占领运动硬着头皮再撑下去，恐不见得就可争取到占领者追求的民主。
其二，内部分裂令运动失方向。占领运动内部分裂问题，正日益凸显，各发起组织以至参与运动的泛民政党，对一些关键议题，分歧渐趋表面化，此令占领运动的凝聚力日减。
其三，反占领诉求不断升温。多个地区长期被占领，对当区居民日常生活、商户营商的负面影响无日无之。
当然，既然撤离不代表放弃争民主，占领运动发起者便有责任向其支持者以至全港市民交代，将如何转化运动，以甚么策略续推动民主化。主流民意期望占领和平退场，退场后以更务实方式，一步一脚印地推动香港走稳民主路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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