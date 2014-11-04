香港《星岛日报》：占领者无退意 圣诞旺季堪忧

（11月4日社评）

维多利亚公园年宵市场最贵摊档成交价再破纪录，交投气氛看来没有受占领行动影响，实际原因是政府提供了退款保障。本港行将进入圣诞旅游及消费旺季，如果占领情况没有改善，恐怕商店和打工仔都「无运行」。

维园年宵熟食摊档和湿货摊档竞投热烈，一些本来打算利用占领行动压价的贩商大失预算，原因之一是相当多人预期占领行动不会维持到农历年底；原因之二是政府提供退款保障，万一占领行动导致维园年宵市场要缩短日子或者取消，政府会按照日子比例向商户退款，替商户大降这方面的风险。

在商贩高价竞投维园年宵摊档的同一天，政府公布了九月份零售数据，总销货价值比去年同期升了4.8%。不过，占领行动在九月最后几天才展开，对生意的冲击，要待十月份的数据才逐渐反映。

本港零售业早已受内地经济增长放缓及打贪冲击，今年头三季销货值比去年同期跌了百分之零点四，当中珠宝金饰、名表和高档时装等的跌幅尤其显着，占领行动更雪上加霜。

第四季向来是传统零售旺季，约占全年营业额逾三成，十月已经为本季生意带来不好的开始，对圣诞档期投下了阴影，如果没有起色，甚或变本加厉，商铺生意、雇员收入甚至就业皆令人忧虑。

旅游方面，十月显示的只是初步打击，原因是内地黄金周旅行团如期出发，但是之后各省市开始停批旅行团来港；海外方面，不少来港长途客是一早计画好行程，除非形势危急，不愿意改变，但是过了这一批客之后，未有计画的旅客会否选择来港，多了一重考虑。

此外，占领区一带的食肆生意大跌，有批发商更担心占领持续会导致酒楼裁员或倒闭。

占领行动初期，大小商户蒙受短期损失，还可承受得起，但是行动愈拖愈久，商户生意压力愈来愈大，如最后要减薪裁员甚或倒闭，许多打工仔便要勒紧裤头，转过来又会影响消费市道，出现恶性循环。经济由外伤到内伤，到时就算行动结束，要复元都需要长年累月。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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