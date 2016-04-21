香港《信报》：冻产失败油价仍稳 美国供应看打和点

（4月21日社评）

油国组织与非油组产油国上周日在多哈举行的会议功败垂成，无法就冻结产量达成协议，油价于周一亚洲时段虽曾泻近百分之七，但当晚在欧美已收复失地，随后两天稳企每桶40美元以上。

自从2014年中油价见顶回落以来，环球股市与油价的正向相关性愈来愈强，最近一年更有亦步亦趋＂同生共灭＂之势。冻产协议胎死腹中而油价仍能靠稳，风险资产投资者总算松一口气。

商品价格离不开供求，但供求背后牵涉无数假设，诸如经济增长、滙率走势、产量变化，以至真假难辨的地缘政治＂阴谋论＂。产油国每次开会，市场对石油供应收缩（或至少不增加）都有这样那样的期许，惟换来的是一次又一次失望。

刚结束的多哈会议号称15年来最重要的产量协商，外界本来满怀憧憬，但沙地阿拉伯于最后关头改变初衷，冻产云云终成泡影。经此教训，日后不管是油组成员国之间，抑或油组与非油组＂大阵仗＂会谈，市场对各怀鬼胎的产油国抛开自身利益促进供求平衡，都不会再抱任何幻想。

多哈会议的真正意义不在扭转油市供求失衡，而在产油国是否愿意为支持油价踏出重要的第一步。随着会谈以失败告终，油国意愿已写在墙上。沙地阿拉伯与伊朗针锋相对，谁亦不肯把市场占有率拱手相让，足证这两个力争区内话事权的产油大国，眼中头等大事乃权力均衡，不会为了稳定油价而付出落在宿敌后头的代价。

各国于多哈开会期间，沙地副王储萨勒曼扬言本国产油量可即时提高至每天1,150万桶，较上月平均日增130万桶。这番跟冻产目标背道而驰且充满威胁性的话，针对谁而发？除了坚持产量必须回到制裁前水平（每天220万桶）才会考虑冻产的伊朗外，我们认为还有近年彻底改变油市面貌的美国页岩能源商。

油价自2014年6月见顶以来挫近七成，而伊朗获国际社会解除制裁重返油市，只是近期的事。沙地阿拉伯宁可忍受收入剧减财赤飞升，也要扞衞国际油市占有率，持续近两年的＂价格战＂矛头所指，显然另有其人。这个＂人＂，舍促使美国重拾全球产油大国地位的页岩能源商，还有谁？

萨勒曼的言论，等于向所有跟沙地争夺市占率的油国/油商发出警告，沙地将不惜以低于＂三折＂的价格卖油（油价见顶以来跌近七成），誓要确保占有率不继续流失给对手，而拥有即时每天增产逾百万桶剩余产能（spare capacity）的国家，普天之下只有沙地阿拉伯。萨勒曼在接受彭博访问时一再提及沙地大幅增产轻而易举，用意显然在提醒对手：＂你唔够我玩！＂

多哈会议发出产油国各自为政、缺乏合作空间的负面讯息，油价今后何去何从，主要系于美国页岩油产量会否持续下降，令供求逐步回复平衡。随着生产商大削资本开支，钻油台数目一周低于一周，美国石油产量过去一年已呈回落趋势，但产油意欲取决于油价，40美元还是60美元，足以决定供应到底继续收缩抑或重纳升轨。

研究机构Rystad Energy作过详细评估，美国页岩油生产商的平均价格打和点为每桶58美元，即油价处此水平，生产商便不致亏本。这个评估结果的＂潜台词＂是，一旦油价高于58美元，页岩油商重启设施提高产量的诱因便会大增，令供求回复平衡再添不明朗性。

油价目前仅略高于40美元，假设58美元确是页岩油商的价格打和点，油价仍要上升四成多方能达此水平。现在便谈这个，未免言之过早。可是，Rystad的估算仍会令人想到，油价在接近60美元水平便将遇到极大阻力，美国产量一旦回升，沙地阿拉伯每天轻易增产逾百万桶那句话是否＂抛浪头＂，到时就要开底牌。（完）