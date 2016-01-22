香港《经济日报》：油价非理性下跌 止泻看两变数

（1月22日社评）

环球股市动荡不断，主因之一是市场忧油价不断寻底，显全球经济疲弱，更推升油企违约与油元急撤风险。油价何时喘定，还看导致油价续挫的政治与金融非理性因素，何时化解。

环球股市风高浪急，主因是油价持续寻底，纽约期油一度跌破每桶27美元的近13年新低，市场深忧油价跌势深不见底，将连累环球资产市场。

此因油价续挫，除加深市场对环球经济不振之忧，更正推升油企赖债风险，若以千亿美元计的油企债务爆煲，恐惹全球金融剧震；且油价低迷下，产油国财政捉襟见肘，单是沙特今年财赤恐达870亿美元，不少油国主权基金或要从国际市场抽资，挖肉补疮，有分析指今年油元或要在全球减持5,000亿美元投资，环球股市沽压难消。故环球市场何时喘稳，关键之一是油价何时触底。事实上，油价跌破30美元后，对部分产油国已是低于成本的「出血价」，但油价至今仍未见起色，相信主要受制于两大非理性因素。

一是政治非理性因素。属伊斯兰逊尼派的沙特，本月初突处决什叶派教士尼米尔，惹什叶派的伊朗反弹，两国更断交，此除涉伊斯兰世界千百年来的教派恩怨，更可能因伊朗今年起获联合国解除石油禁运，可重返国际市场，欲与沙特抢油市主导权。两国遂以油价作武器，令油价愈跌愈深。

二是金融非理性因素。油价迟迟未见底，因环球市场弥漫一片淡风，无论股市以至商品，皆陷易跌难升格局，仍然泛滥的热钱遂借机狠踩油价，以刮捞一笔。尤其作为商品市场主要玩家的美资大行高盛，更高调唱淡油价将跌至20美元，高盛在油市影响力大，2008年指油价将飈升至200美元，亦令油价狂升至147美元才止步，高盛去年9月喊出20美元，便是要引来大量热钱炒卖跟沽油价，令油价愈踩愈低。

正因油价颓势的背后涉两大非理性因素，回归理性虽属迟早问题，但何时止泻，一方面要看有没有和事老，能令伊朗与沙特两巨头私下协议，莫再斗踩油价自相残杀；另一方面亦端视国际油价一旦跌至25美元或以下时，现时狠沽油价的聪明钱会否因已近高盛20美元的「目标价」，借市场恐慌而先行平仓获利，若如此，油价沽压才可纾减。投资者应紧盯此两大变数，在动荡市况中知所行止。