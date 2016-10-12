香港《经济日报》：环球政经格局变 油国托价难

（10月12日社评）

沙特阿拉伯与俄罗斯拟联手减产，将油价推上每桶60美元。大油国虽图托价补财政缺口，惟此说易行难，除油国各有盘算、美国页岩油蠢动外，令油价高企的国际政经环境，亦已难再。

石油输出国组织（OPEC）将在下月开会，油组龙头沙特率先放风，指拟与非油组的产油大国俄罗斯联手减产，将油价由现时每桶约50美元，推上60美元。俄罗斯总统普京则开腔表明愿配合油组，减产托价。

大油国想方设法谷高油价，皆因不少油国几年前乘油价高企，大增财政开支，但随着油价不断下滑，习惯＂大花筒＂的油国随即深陷财困。就连富甲一方的沙特，去年财赤亦近千亿美元，今年财赤估计将高达870亿美元，要变卖资产、加税减开支，甚至向公务员开刀；纵然如此，油价至少要升至约每桶七十多美元的水平，沙特财政才有望止血。

然而，油国要减产托价，客观限制不少，除产油国各有盘算，如伊朗、利比亚、尼日利亚等仍大力增产，图多赚外滙撑经济，要各油国共同进退减产难度极高；且美国页岩油开采成本不断下降，只要油价升至每桶50美元，页岩油产量将大增，就算其他油国减产，油价亦恐难再大升。

更要留意的是，几年前令油价如坐火箭飙升的全球政经环境，已难复再。

一是美国拟从中东抽身。此前国际油价大升的主因之一，是美国大力插手中东事务，除挥军阿富汗、伊拉克，更将伊朗列为＂邪恶轴心＂，美国不断令中东乱局恶化，油价自应声上扬。惟现任奥巴马政府已逐步从中东撤军，更与伊朗和解，且正竞逐下任总统的希拉莉与特朗普，在选战期间都摆出不愿续淌中东浑水的取态，预示美国在中东乱点火头推高油价的境况，已难复再。

二是美国币策趋正常化。过去造成油价高涨的主因之一，是全球多国尤其美国大力量宽，除造成资金泛滥涌向资产市场包括商品，美元弱势更令以美元计价的油价水涨船高。惟量宽已近尽头，现已成各主要央行共识，美国更已踏上货币政策正常化之路，令美元汇价复强，强美元下国际油价自然升势受压。

正因如此，沙特与俄罗斯纵愿减产托价，除受其他油国以至美国页岩油拦阻，造成油价高涨的政经格局更已改变，油价升至50至55美元已遇极大阻力，要重上60美元恐难实现。（完）