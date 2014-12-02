香港《信报》：油价滑落苦了新兴市场

（12月2日财经评论）

习广思

上周全球油价跌至4年多低位，占全球40%石油产量的OPEC决定不减产，油价罕有地单日急跌10%，绝对称得上是恐慌性抛售。商品市场风起云涌，对新兴市场影响深远，个别财政实力不足的新兴国家特别是产油国，随时有赖债风险，如果再遇上美元急升、美息向上，相信未来两三年将一直困扰新兴股市。12个主要产油国组成的石油输出国组织（OPEC）上周四在维也纳经过讨论之后，决定维持每天3,000万桶的产量，即不会减产。纽约期油当天跌至每桶70.87美元，已跌至65美元。尽管依赖石油收入的成员国（以委内瑞拉为代表）主张实施减产，但沙地阿拉伯等国则希望维持目前的产量，OPEC成员难以就减产达成共识。

早于上周二及上周三，沙地等中东产油国已有官员放风说油价会找到平衡点，因而拒绝减产；然而，该决定仍为市场带来巨大震荡。原因在于沙地等中东产油国根本不在意油价下跌，反而更在意美国页岩气行业产能大增，令OPEC日后失去油价的主导权。伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh于11月28日表示，虽然油价处于较低水平，但不足以保证美国页岩油会大幅减产。事实上，美国的石油产量正经历过去30年来最迅速的增长。11月中，美国石油产量达到908万桶，是自1983年以来的最高数值，但石油产量不断提升，也为页岩油产业未来的命运埋下隐患，因为美国供应增多导致油价下跌，可能令页岩油产业没有利润空间。

目前美国页岩油生产成本每桶约60美元，当前的油价已经迫近其生产成本，油价下跌将导致一些开采商无法实现盈利。分析员认为，以沙地为首的中东产油国，正以清理美国页岩气边际产能为目标，阻止新增产能投入市场，期望2016年或之后，油价将再攀升。加上油商对冲需求大增，油价短期易跌难升，却苦了一众倚赖石油的能源生产国，包括马来西亚，令吉汇价昨天再度急跌，马股也跌了超过2%，是区内最差股市之一。俄罗斯更不用说，卢布汇价已跌至每美元兑52.55的历史低位。早前分析过，俄罗斯是新兴市场的最大风险因素，1998年的赖债事件随时可能重演。

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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