香港《信报》：政局变天煞风景 奥运最险非恐袭

（5月17日社评）

距离里约热内卢奥运揭幕不足三个月，东道主巴西的政局这个时候才来变天。该国参议院上周四以大比数通过总统罗塞夫弹劾案进入审讯程序，罗塞夫即日起停职，由副总统特梅尔走马上任，暂代空缺。

由于罗塞夫停职受审期最长可达一百八十天，而首三名总统顺位继任人中，特梅尔、已停职的众议院议长库尼亚及参议院议长卡列罗斯俱涉贪污丑闻，审讯一经展开，人人皆有中箭下马可能，到今年八月，如果罗塞夫及三名顺位替代者均无法以国家元首身份主持揭幕仪式，则巴西最高法院首席大法官惟有硬着头皮顶上。

奥运东道主政局乌云密布，但举世瞩目的盛事开幕在即，各国体坛菁英磨拳擦掌准备就绪，再煞风景也得如期举行。此时此刻，身负重任的保安专家和情报人员如临大敌，半分松懈不得。

去年底和今春，欧洲两大名城巴黎及布鲁塞尔先后发生大规模恐怖袭击，疑凶都跟激进组织「伊斯兰国」有密切关系。上月中，巴西情报局（ABIN）发表报告，证实「伊斯兰国」法籍成员奥沙尔（Maxime Hauchard）曾于去年十一月十六日、即巴黎恐袭三天后在社交网发帖，扬言巴西乃该组织下一个目标。ABIN发表报告后，奥运期间巴西高危的报导充斥媒体，恐袭风险顿成为国际社会高度关注的议题。

假设「伊斯兰国」具备在美洲发动袭击的能力，该组织舍美国、加拿大（两个在敍利亚和伊拉克跟「伊斯兰国」开战的国家）而取巴西，目的显然是藉血洗奥运大大提升恐袭的震撼效应。然而，必须认清的是，「伊斯兰国」成员把巴西「摆上枱」，到底是明确锁定里约奥运为施袭目标，抑或不过虚张声势，像向美加一再发出恐袭威胁般「得个讲字」？我们认为，后一种情况较接近事实，原因有二︰

一、里约奥运期间，巴西将动员八万五千军警保护运动员、游客及记者，较二○一二年伦敦奥运多出一倍。「伊斯兰国」要在滴水不漏的保安和情报网中寻找空隙，本就难乎其难。该组织成员透过社交媒体事先张扬，岂非提醒巴西当局切莫百密一疏，防恐务须严上加严？「伊斯兰国」是要藉奥运在全世界面前「大干一番」，抑或嫌资源太多，不介意损兵折将一无所得？

二、从巴黎和布鲁塞尔恐袭事件可见，「伊斯兰国」主要依赖从敍利亚、伊拉克等地回国的「地头虫」策划和采取行动。他们既是目标国家公民，对当地环境又了如指掌，由其发动的袭击往往防不胜防。这一点，对评估巴西恐袭风险非常重要。

根据战略安全情报服务机构The Soufan Group去年十二月发表的报告，从巴西前往敍利亚和伊拉克协助「伊斯兰国」作战的激进分子，已知者只有三人，跟西欧的数以千计固然天差地远，与美加的数以百计亦无法相提并论。换句话说，巴西并非「伊斯兰国」赖以在世界各地发动恐袭的「地头虫激进分子」温床，法国、比利时一类袭击因而较难在巴西重演。

随着罗塞夫停职受审，执政工人党已失去管治地位。从参议院上周四通过弹劾案审讯程序的票数观之，罗塞夫应翻身无望，惟那不代表工人党会坐以待毙；由此引发的「撑罗」与「反罗」恶斗，大有可能延续至八月奥运，并演变成类似二○一三年巴西主办美洲国家盃足球赛事期间祸延全国的暴乱。

根据美国国务院统计，巴西的谋杀案比率较美国高出三倍，且经常发生针对外国人的绑架事件，匪徒专向饮酒过量神志不清者埋手，受害人遭毒打或强奸时有所闻。在衞生领域，除了众所周知的寨卡病毒和同样经由蚊子传播的登革热外，奥运帆船赛举行地瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay）海水污染问题尚未解决，加剧病毒散播风险。

我们认为，在里约奥运面对的众多潜在威胁中，恐怖袭击对传媒「吸引力」无疑最大，但从运动员和游客安全角度出发，恐袭风险反而不及政治危机引发暴力冲突、传染病等衞生问题，以至无处不在的街头罪案那么值得注意。