《明报》：高尚情操使人动容 传奇人物集体记忆

（8月23日社评）

里约奥运曲终人散。奥运会是四年一度体育盛事，许多运动员以出席奥运、参与竞逐为运动生涯最大愿望，为此承受着刻苦训练的伤痛与煎熬；历来奥运会一些定格画面，述说着运动员追求更快、更高、更强的同时，彰显体育精神和杰出运动员的惊人成就，都一一传诵下来，成为集体记忆的一部分。今年，这类定格画面，同样值得咀嚼和品味。

奥运会是竞技场合，运动员奋勇争先，追求胜利；里约奥运个别项目的裁决虽然有争议，但是奥运场上仍有放下功利计算，发扬体育精神的情操。例如美国队女子4×100米接力跌棒，申诉后获准重赛，以独脚戏跑出的成绩获得参加决赛的资格，许多人对此都不以为然。再如女子5000米初赛，新西兰选手突然跌倒在赛道，被殃及的美国选手爬起之后并未立即投入比赛，而是扶起新西兰选手询问受伤情况，新西兰选手则催促美国选手赶快跑；此一阻滞，美国选手被淘汰，不过她在终点给蹒跚而来的新西兰选手打气，两人一起完成赛事。这种不顾一己成绩，关怀对手的情操超越胜负，使人动容。

另一幕是男子50公里竞步，法国选手赛事期间失禁，粪便从下半身流出，更不支倒地，但他坚持比赛，冲身后继续完成余下15公里赛事，最终排名第八。法国选手知道争取奖牌无望，仍然罔顾身体异状，坚持完成比赛，精神可嘉。本港单车好手李慧诗在凯林赛与澳洲选手碰撞跌倒，失去争取奖牌机会，翌日在争先赛又遇上这名澳洲选手，这次李慧诗获胜，两人在单车上牵手相视而笑，这一幕也成为佳话。羽毛球林丹和李宗伟的惺惺相惜，更是长留人们记忆。

若论里约奥运传奇人物，美国泳手菲比斯肯定是其中一个。菲比斯以31岁之龄参赛，取得5金1银佳绩，如今宣布退休不会参加2020东京奥运，因此菲比斯的5届奥运之旅，定格在他总共夺得23面金牌、3面银牌和2面铜牌，成就前无古人。菲比斯由一度年少轻狂、放浪形骸、自我迷失到曾经想过自杀，然后幡然改过，今次参赛那种胜固欣喜、败亦欣然的泱泱大度，特别是在100米蝶泳输给新加坡21岁选手约瑟林一幕，表露无遗。菲比斯的传奇将会被传诵许多许多年。反观中国泳手孙杨，成名于伦敦奥运，年来言行颇多争议，他在里约奥运依然目中无人，虽然赢得1金1银，可是自夸1500米无敌手的孙杨，在初赛就被淘汰；孙杨若要取得更大成就，成为集体记忆的名字，菲比斯近年的反璞归真，值得他学习。

中国队在里约奥运的表现，团长刘鹏已经总结，给予＂基本上完成任务＂的评价；若与北京和伦敦奥运时＂圆满完成任务＂的表述相比，存在差距。中国队在一些项目虽然有突破，例如场地单车赛夺首面金牌，但是在传统强项，除了乒乓球、跳水还保持水准和强势，体操队较之美国、日本、俄罗斯则差距愈趋明显，羽毛球女子队全军尽墨，射击优势不再，使得中国金牌总数落后英国队，位居第三。美国保持一枝独秀，英国冒起，俄罗斯、德国、日本紧随在后；特别是日本，看来已经为4年后培养和储备人才，不论在体操、乒乓球、羽毛球的表现都使人注目，有理由相信日本有野心在东京奥运与中国一较高下，中国队将面对严峻挑战。

中国女排的表现，在里约奥运是另一个亮点。这支女排相对年轻，平均年龄不到24岁；郎平3年多前担任主教练，去年9月在日本夺得世界盃冠军，接着是里约奥运取得金牌。在那么短的时间，这支年轻球队接连称霸，十分难得。女排12名战将在球场上顽强拼搏固然重要，若说郎平是中国女排12年后再夺奥运金牌、重登女排世界之巅的最大功臣，相信无人有异议。中国女排在里约奥运的比赛，特别是淘汰阶段的3场，即是对巴西、荷兰和塞尔维亚，郎平由布阵、临战调度到节奏掌握等，充分显示她对排球的深切认识和了解，使战将张弛有度地攻城掠地，最终完成霸业。32年前，郎平以球员身分，在洛杉矶奥运协助中国队击败美国队而首次夺冠，当时海内外许多炎黄子孙都热泪盈眶，今次她以教练身分带领子弟兵冲破重重险阻再称霸，同样使许多人泪如泉涌；中国女排精神影响着两代中国人，而且将会继续传承下去，郎平的关键作用是前无古人，她的传奇也将传诵下去。

里约奥运结束，对于观衆而言，需等待4年后东京奥运再次呐喊；对于运动员而言，则是新一轮刻苦训练、承受伤痛与煎熬的开始。香港队在里约奥运显露新气象，剑击、游泳、乒乓球和羽毛球都有本地培养出来的新晋球员，中国队在现有基础上该怎样应对主办国日本的奖牌冲击，可以预言东京奥运看点更多，现在已经值得神往了。（完）