《明报》：习李时代--只有持续改革厚植国力 才无惧外部风云诡谲

（3月15日社评）

十二届全国人大一次会议选出习近平为中国国家主席，他今日将提名李克强为国务院总理，预期可获全国人大代表投票确认，中国将进入习李时代。摆在习近平与李克强面前的是内部必须进行政经改革，肃贪倡廉，才可以扩大体积；另外，中国的外部环境空前复杂，只有国力强大了，才有足够力量应对挑战，而中国持续发展的前提，是必须改革。所以，“安内”、“攘外”是习李体制甫开局就要面对和处理的考题，成败关键在于习近平、李克强是否全力推动改革。

习李体制继承了胡温的资产和负债，情境与很多国家的新旧政府交替，并无分别。习李新政府须面对和处理的是善用资产，强国富民，同时要汲取胡温的经验教训，纠弊除陋。胡温体制予人最多诟病之处是改革力度不足，特别是政治体制改革停滞不前，坐视利益集团壮大，另外，经济领域的国有企业和金融体制改革缓慢，被认为给未来经济发展带来风险。所以，从政治、经济层面而言，习李面对和需要处理的问题只有两个字，就是：改革。

中国和平崛起只是主观意愿，其他国家是否让中国和平崛起是另一个问题，历史上，新兴大国与老牌大国的争逐是必然的事。中国应对外部挑战，关键在办好自己的事情，坚持改革，使经济持续发展、贪污腐败不再拖后腿，打造一个公义、公平的国度，以这样的国力，中国才会“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”，而要达至这个境界，就要改革，使中国政经打通经脉，全面向前猛进。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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