香港《经济日报》：习近平全面掌权 攻政改两难关

（3月15日社评）

中共总书记习近平昨当选国家主席，全面掌握党、政、军权力，有利他凝聚政治能量推动政改。惟此政改并非西方模式，而是藉大力打击贪腐、改变政府职能，以维持社会及政权稳定；此势掀利益集团反弹，习必须知难而进。

外界不少声音冀盼的政改，是引入西方式多党制，透过普选产生政府。中央要推行的政改，则是在中共继续执政下，推行行政体制与党内改革，此亦是新任全国政协主席俞正声本周一强调，绝不照搬西方政制的背后思路。中国特色的政改在习近平时代之初，主要有两方面。

其一，大力打击贪腐。内地贪腐日趋集团化、制度化，贪官肆意侵害人民利益以自肥，令民怨日益沸腾，群众事件无日无之。习近平去年底便已扬言贪官污吏要老虎苍蝇一起打，并大力推动官员财产申报及公示制，从制度上治理贪腐，抑贪腐之风，保障人民利益。

其二，改变政府职能。地方诸侯及国企藉垄断权力、扰乱市场，除造成国企进民企退的现象，折损中国经济活力外，更因权力界限不清晰，令官民矛盾日益尖锐。要解决此问题，必须改变政府职能，下放更多权力，加强人民对政府与国企的监督，以约束其行为。习近平提出的政企分开、政事分开、政资分开、政社分开等"四个分开"，反映他推动政府职能转变的决心。

中国改革开放三十多年，上述问题已积累成沉重包袱，令民怨压力锅不断加压，危及社会和谐稳定，更一再增添政治不稳定因素，再发展下去势将动摇中共政权稳定，故无论是为国或为党，习近平都必须迎难而上。

习近平能否藉中国特色的政改根治国家沉屙，仍有待观察，且改革必定触动既得利益集团而遭强烈反弹，是一场不见硝烟的激战。习近平的历史评价，很大程度取决于这场战事的成败。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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