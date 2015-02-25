香港《信报》：“孤寒”雇主被迫加薪 劳工市场一叶知秋

（2月25日社评）

美国去年末季业绩发布期落幕在即，＂压阵＂巨企沃尔玛为美国雇主和联储局开了一道难题。

这家全球最大零售商上周四宣布，将于今年4月把最低工资调高至每小时9美元，一年内再加至10美元，受惠员工多达50万。

由此把话题引向沃尔玛跟对手竞争的第二个市场：劳动力。美国官方数据显示，扣除通胀后的实质工资自2007年以来不升反降，基层员工尤其缺乏讨价还价能力。然而，随着本土经济和国际环境改变而出现的重大转折，开始时也许一点一滴微不可察，惟经过岁月沉淀，最终形成百川汇河的效应，杀商家以至决策者一个措手不及。

美国失业率已从2009年10月的10%，大幅降至上月的5.7%。在这5年多里，经济学家一直为劳工市场改善何以无法带动工资上升煞费思量，并搬出诸般理论令这个现象合理化。联储局在美国衰退结束六年后仍未踏上加息之路，亦与主席耶伦口中的剩余劳动力充沛大有关系。

问题是，前面提及的不同市场力量开始汇聚，沃尔玛的加薪决定，一叶知秋而已。在该公司采取行动前，美国保险集团Aetna、服装零售商GAP、家俬巨擘宜家及咖啡连锁店星巴克，早就先一步以较高薪酬或较吸引的工作条件抢人留人。据英国《旗帜晚报》所言，在竞争对手不断出招下，从最低层至经理级，沃尔玛质素较佳的员工纷纷选择跳槽，严重影响商店运作和企业竞争能力。

《旗帜晚报》有否夸大其词，我们不得而知，惟良禽择木而栖乃人之常情，过去几年未见眼前情境，只因经济尚未全面复苏，劳工市场还未发展至今天般紧绌而已。

近2、30年，美国雇主透过在中国设厂和把服务工序外判予印度，利用全球化压抑本土工资得心应手。时移世易，中国劳动力成本近年激增，政客固难借题发挥棒打神州，制造业从内地回流美国反而时有所闻。耶伦本周出席参众两院听证会，不知＂孤寒＂（吝啬）雇主被迫加薪这道突如其来的＂冷盘＂，会否成为美国货币政策意想不到的＂热荤＂？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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