香港《星岛日报》：面对“唱衰”风险力稳增长信心

（3月3日社评）

内地主权信贷评级展望负面和制造业数据四年最差，对股市形成的「地心吸力」，敌不过人民银行行长周小川揭示的「偏宽松」货币政策。在央行调低银行存款准备金率，向市场释放七千亿元人民币资金的刺激下，港股跟随内地股市连升两天，收复二万点关口，投资者至少在这两天向中国经济发展投下信心一票。

国际市场在今年初围绕内地经济增长放缓、人民币贬值、外汇储备流失、债务风险等因素，动荡不安，近日公布的内地制造业经理采购指数（ＰＭＩ），是四年来最差，显示制造业持续萎缩趋势未变。

评级机构穆迪最新检讨虽然维持中国政府债券评级不变，但是展望则由「稳定」下调至「负面」，是承接以

上趋势总结出来的结果。由于债券评级影响到发债利息成本，内地政府不能对此视若无睹。

转型有阵痛避免硬着陆

新华社昨日即发表文章，批评穆迪反映一些海外机构对中国经济的「某种习惯性看空」，缺乏全面眼光，严重滞后又缺乏前瞻。文章并指出中国政府债务水平提高是为了培育新的经济增长点。

同日，全国政协发言人王国庆亦在记者会上，指境外一些舆论炒作中国经济「硬着陆」，指别有用心「唱衰」中国不会得逞，强调中国经济「肯定」能够保持中高速增长。

人言可畏，在备受心理预期影响的金融市场尤其如此。内地最避忌「唱衰论」成为自我实现的预言，冲击金融市场并且影响实体经济，故此极力维护市场信心。

内地经济进入转型调整期，增速放缓符合自然规律，即使增长不再「保八和保七」，去年增长百分之六点九，套用王国庆的形容词是在全球「鹤立鸡群」，今年继续面对下行压力，只要保持中高速增长，并非硬着陆，仍然有相当大的投资价值。

改革步伐须因应承受力

这个转型过程有其风险，除了美元强势吸走资金等外围因素，内地推行「去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板」的供给侧改革，单是为生产供应严重过剩的「重灾区」行业瘦身，就可能要裁员数百万人，这些人能否成功转型投身其他行业，关系到社会稳定。

中央不止一次强调有大量工具，确保在经济转型的阵痛期，经济和就业不致硬着陆，人行今次一下子降准五个百分点，只是针对上述不利因素的其中一个动作。

这些工具运用起来，是否能够达到预期目标，例如降准释放出来的资金去向，有待观察。无论是调整经济结构，还是进一步改革开放，中央都竭力防止出乱子，以今年初的市场混乱为例，过程中难免要交上学费。境外机构的忧虑，中央觉得偏颇，但非毫无理据。中央反驳「唱衰」的同时，要正视风险，在不断改善的过程中，因应市场和社会的承受能力，调整改革的步伐。