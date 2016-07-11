香港《经济日报》：人民银行松银根 看内地更看欧洲

（7月11日社评）

外界关注内地本周公布第二季经济数据，会否对人行再松银根带来启示。内地经济下行压力虽大，再大水漫灌的机会却微，个中最大变数却非来自内地本身，而是欧洲会否出事。

内地进入关键数据公布周，首发是昨天公布的6月消费物价指数（CPI）及生产者出厂价格指数（PPI），分别升幅下降至1.9%，以及跌幅收窄至负2.6%，外界认为通胀忧虑低，有利人行放心松银根。当然，更关键的是周五将公布的第二季经济数据。

由于已公布的5月数据整体低于市场预期，尤其固定投资增速大减等，外界估计第二季经济增速或低于首季的6.7%，但仍可望企于6.5%或以上。

从趋势来看，下半年下行压力恐会加大，尤其领先指数如6月制造业采购经理指数（PMI）显示动力仍弱，出口定单指数更已连跌3个月。已有中央智囊指，或会出现单季增速低于6.5%。

那中央是否将要再力松银根来挽救经济呢？未必如此。

其一，中央最着紧的并非经济增速，而是事关社会以至政治稳定的就业，此方面形势却非恶劣，如第二季城镇失业率仅按季微升0.01个百分点至4.05%，更因服务业增速较快，上半年城镇新增就业达717万人，完成全年目标的71.7%。换言之，只要下半年经济增长不太差，中央已可松一口气。

其二，在中央于第二季缓减货币政策力度下，增长虽放慢但仍可接受，而供给侧改革则在上半年大都只是雷声响，故中央很可能如其表态般，不会在货币政策上搞大水漫灌，主要是续用逆回购和中期借贷便利（MLF）作调控主力；更重要是在各方面力推供给侧改革措施，冀能释出改革红利，为明年及中长期的增长打好基础。

内部因素如此，外部可能带来的变数却不少，特别是欧洲。英国脱欧对整个欧洲政经前景蒙上阴影，企业投资与招聘以至民众消费等决策延缓，势削弱欧洲的进口胃纳，而欧洲是中国的第一大贸易伙伴、第二大出口市场，自然不利中国出口。惟可能造成更大即时影响的，是英脱欧会否促成其他危机，如意大利银行危机。

如欧洲再出现金融危机并触发全球金融大震荡，若威胁内地经济稳定，中央便有理由、有需要以较大力度的货币政策包括多于一次的减息降准等，来稳住金融体系、挺住经济。因此，内地会否再大力松银根，关键可能不在内地，而是看欧洲。