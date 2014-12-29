香港《经济日报》：要改革先要经济稳 松银根续来

香港《经济日报》：趁经济好反腐 整顿内地金融
内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。
（12月29日社评）
中国人行变相放水，外界估释放资金达5.5万亿元人币。在明年内外经济压力均巨下，中央定调稳中求进，松银根以稳增长，才有利加快改革，惟能否导引资金进实体经济是关键。
正当外界猜测人行继减息后，会否在年底前降存款准备金率，上周市传人行决定将非银行同业存款纳入存贷比，但暂不需缴纳准备金，变相宽松货币。人行周六发文确认有关决定，业界估计银行贷款额度因而多增5.5万亿元，等于数次每次降准50个点子。
人行11月下旬突然大减息后，现虽非降准，但放水力度远胜一般降准，凸显中央要大力放水稳增长的意图。
近期中国多个数据都明显反映经济下行压力加大，如刚公布的大中型工业实现利润总额连跌两个月，展望明年形势更不乐观。
内部方面，过剩产能造成的通缩压力仍在加大、楼市泡沫与地方债泡沫等仍待消化，明年经济下行压力不比今年小。令形势更复杂是外围环境，美国经济与美元独好，年中又可能加息下，恐鲸吸全球资金，冲击其他经济尤其新兴市场，甚至造成货币震荡的风险。
可以预期，除非经济增速稳定下来，否则增批投资项目、放水如降息降准等仍很可能续来。
明年对中央挑战，稳增长只是第一步，能否成功求进，关键还有两步，一是着力推进各方面改革，二是引导释出的巨量资金不只是流向资本市场如股市，更要流向实体经济，助推改革、助建新经济增长动力。放水不止要短期利好A股，而是长远支撑股市，关键正是提升经济与企业的体质，才能为股市发展提供茁壮的土壤。(A11)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑汇昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。