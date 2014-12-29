香港《经济日报》：要改革先要经济稳 松银根续来

（12月29日社评）

中国人行变相放水，外界估释放资金达5.5万亿元人币。在明年内外经济压力均巨下，中央定调稳中求进，松银根以稳增长，才有利加快改革，惟能否导引资金进实体经济是关键。

正当外界猜测人行继减息后，会否在年底前降存款准备金率，上周市传人行决定将非银行同业存款纳入存贷比，但暂不需缴纳准备金，变相宽松货币。人行周六发文确认有关决定，业界估计银行贷款额度因而多增5.5万亿元，等于数次每次降准50个点子。

人行11月下旬突然大减息后，现虽非降准，但放水力度远胜一般降准，凸显中央要大力放水稳增长的意图。

近期中国多个数据都明显反映经济下行压力加大，如刚公布的大中型工业实现利润总额连跌两个月，展望明年形势更不乐观。

内部方面，过剩产能造成的通缩压力仍在加大、楼市泡沫与地方债泡沫等仍待消化，明年经济下行压力不比今年小。令形势更复杂是外围环境，美国经济与美元独好，年中又可能加息下，恐鲸吸全球资金，冲击其他经济尤其新兴市场，甚至造成货币震荡的风险。

可以预期，除非经济增速稳定下来，否则增批投资项目、放水如降息降准等仍很可能续来。

明年对中央挑战，稳增长只是第一步，能否成功求进，关键还有两步，一是着力推进各方面改革，二是引导释出的巨量资金不只是流向资本市场如股市，更要流向实体经济，助推改革、助建新经济增长动力。放水不止要短期利好A股，而是长远支撑股市，关键正是提升经济与企业的体质，才能为股市发展提供茁壮的土壤。(A11)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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