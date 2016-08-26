香港《经济日报》：人行微调逆回购 小手段大意义

（8月26日社评）

人民银行昨重启14天逆回购，此小手段却具大意义，反映中央动手挤资产泡沫，而调控将更多利用市场化操作。遏资产泡沫任重道远，中央须善用监管权力与空间，管理市场预期。

人行在近半年，都是以7天逆回购操作调控资金流动性，昨天则突重启14天操作，虽然金融市场未见太大反应，中港股市仅微跌，惟今次的货币操作小改变，背后却藏中央金融政策的大意义。

一方面，此应反映中央挤泡沫决心。中共中央政治局上月底表明要遏抑资产泡沫，而过去独推7天期逆回购的副作用，正是造成大量短綫、低息资金涌向金融市场，尤其债市套利。恢复14天逆回购，有助延长资金锁定期，客观上亦可抬升资金成本，向市场释出遏资产泡沫的清晰讯号。更值得留意的是，此或意味中央金融调控，渐舍＂暴力＂手段。无论是2013年中央主动制造钱荒，以至去年股市、滙市调控，中央出手皆一步到位、大开大合，在彰示政策意志的同时，却惹金融经济剧震的严重副作用。

中央今次以14天逆回购的微调方式，为遏资产泡沫开路，正正是利用现有的监管权力与空间、透过较为市场化的运作，向市场表明对挤资产泡沫的用心，并以相对温和、市场感到合情合理的金融操作，逐步管控市场预期，以免突采雷厉风行手段，徒惹金融经济不必要揣测与恐慌。事实上，中央要妥善遏资产泡沫，关键之一正是要理顺与市场之间的沟通互动。因现时外界对中央进一步放松货币政策，减息降准的预期仍高，惟对中央而言，当前货币信贷增长并不算低，主要反映企业活期存款的狭义货币M1，上月增长更攀升至25.4%，在在显示当前游资实极泛滥，成助长投机、催谷资产泡沫的温床。

故中央仍须维持流动性相对充裕，以润泽经济，惟同样要管控好资金流向，导向实体经济而非不断往资产市场流窜添乱，尤其令楼市泡沫炸弹更形凶险。此须中央今后同样以更巧妙、纯熟的调控手段，让市场更了解中央意图与界綫，并以更市场化招数，令越矩热钱损手，以知所行止。

内地股市、债市、商品以至楼市，都存在不同程度泡沫，甚至紧缠金融经济，中央遏资产泡沫要有意志，更须续如今次重启14天逆回购般，活用金融监管工具，才有望在与热钱的博弈中，占得上风。（完）