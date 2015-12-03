香港《文汇报》：鼓励延迟退休 善用人力资源

（12月3日社评）

中国社会科学院昨天公布《人口与劳动绿皮书》，建议延迟退休年龄到65岁，以缓解日益严重的劳动力短缺问题。人口老龄化是全球性趋势，香港亦不能幸免，未来30年人口将急速老化，劳动人口持续下降，倘不未雨绸缪，及早制定长远的人口政策及调整人力资源政策，香港的可持续发展将受到严重窒碍。

因此，建议特区政府要对人口问题采取主动有为的做法，要有长远的考虑并制定相关政策措施，调动企业和民间等多方面因素，鼓励公务员和企业资深员工延迟退休，确保香港未来拥有充足的人力资源，能够作为经济可持续发展的重要基础。

社科院公布的人口绿皮书指出，内地人口已经出现较为严重的老龄化，2014年底，60岁以上人口超过了2亿。在「十三五」期间，城市及农村将会持续出现劳动力短缺的现象。鉴于内地退休年龄是在几十年前制定的，已经显得过低，绿皮书建议按照渐进实施和弹性机制的原则，逐步将退休年龄延迟到65岁，这反映出内地已经高度重视人口老化以及由此带来的劳动力短缺的问题，正在积极研究全面解决的方法。

事实上，人口老化是全球主要国家及地区都面临的普遍现象。根据联合国的有关规定，一个国家或地区65岁以上的老年人，在总人口比例中超过7%，或者60岁以上的人口超过10%，就被称为老年型的国家或地区。近年来，世界主要国家的人口老年化情况日益严重，据预测，到2030年西方7个主要工业化国家的65岁人口将占22%。人口的迅速老化，不仅令劳动力短缺，影响经济持续发展，还加重了社会抚养不再工作的老人之负担。因此，不少国家都开始鼓励延迟退休，日本政府甚至鼓励已退休的老人重返工作。

目前，香港也开始步入老龄化社会，据政府统计处推算，65岁及以上的人口将由2011年的13%显着上升至2041年的30%，二战之后人口出生高潮期间出生的人士，也开始陆续退休，这些都对香港社会各方面带来严峻的挑战，尤其是劳动力短缺会直接导致拖慢经济发展速度和效益。对此，特区政府必须予以高度重视，及早采取因应措施，既要缓解劳动力短缺，也要善用人力资源，让有丰富经验和身体健康的长者，能够继续为社会经济发展作出贡献。

有人称，劳动力市场的变化应该由市场进行自我调节，政府无须干预太多。的确，对于企业，香港现在没有法定的退休年龄，雇员可以自行选择何时退休。但是，面对日益严重的老年化和随之而来的劳动力短缺，全社会都要予以重视，特区政府更不宜将此完全交给市场，应将此视为人口政策的重要一环，进行全面而深入的研究，运用统筹兼顾的原则，制定善用人力资源的相关政策措施。

首先是要创造有利于长者继续工作的社会环境，鼓励更多有条件的长者，延迟退休年龄，继续贡献社会；其次，要采取相应的措施，向企业提供一定的条件，鼓励企业继续聘用资深员工和较年长的人士。最主要的一点，是政府应该起带头和示范作用，制定具有相当弹性的公务员退休制度，让有意愿继续服务社会的公务员，可以适当延迟退休，以增强对市民的服务和充分发挥资深公务员的作用。 （完）